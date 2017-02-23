Вильнюсский прокурор Алюконене подозревается в торговле влиянием

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 12:58
В четверг правоохранительные органы проводят обыски в Вильнюсской окружной прокуратуре, по подозрениям в торговле влиянием задержана глава отдела этой прокуратуры Рита Алюконене, сообщила Генпрокуратура.
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Расследование связано с рассмотрением дела Партии труда (ПТ) в Верховном суде (ВС), сообщили представители Генпрокуратуры Литвы.

"Объектом досудебного расследования является вероятное влияние в рассматривавшемся ВС деле Партии труда", - сказал журналистам в четверг главный прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Мартинас Йовайша.

По его словам, Р. Алюконене в четверг будут предъявлены подозрения в торговле влиянием в крупном масштабе.

Прокуроры пока не раскрывают данные о том, как точно могло быть совершено это преступление. И все же М. Йовайша подчеркнул, что "могут появиться и другие подозреваемые".

По данным BNS, в четверг в рамках расследования опрошен один из судей ВС.

"Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по подозрениям в торговле влиянием, предъявленным старшему прокурору отдела Первичного уголовного преследования Рите Алюконене. Сейчас проводятся процессуальные действия, включая обыски на рабочем и жилом месте. Прокурор задержана", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Решением Генпрокурора начата и служебная проверка. Вопрос об отстранении прокурора от обязанностей будет решаться в ближайшее время.

Следствие организует и контролирует Департамент по расследованию оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры.

Факт задержания Р. Алюконене и обысков в Вильнюсской окружной прокуратуре ранее подтвердил BNS временный ее глава Анатолий Коржов.

Отдел Первичного уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры отвечает за расследование убийств и прочих тяжких преступлений.

BNS
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