Вильнюсский прокурор Алюконене подозревается в торговле влиянием

Расследование связано с рассмотрением дела Партии труда (ПТ) в Верховном суде (ВС), сообщили представители Генпрокуратуры Литвы.
"Объектом досудебного расследования является вероятное влияние в рассматривавшемся ВС деле Партии труда", - сказал журналистам в четверг главный прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Мартинас Йовайша.
По его словам, Р. Алюконене в четверг будут предъявлены подозрения в торговле влиянием в крупном масштабе.
Прокуроры пока не раскрывают данные о том, как точно могло быть совершено это преступление. И все же М. Йовайша подчеркнул, что "могут появиться и другие подозреваемые".
По данным BNS, в четверг в рамках расследования опрошен один из судей ВС.
"Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование по подозрениям в торговле влиянием, предъявленным старшему прокурору отдела Первичного уголовного преследования Рите Алюконене. Сейчас проводятся процессуальные действия, включая обыски на рабочем и жилом месте. Прокурор задержана", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Решением Генпрокурора начата и служебная проверка. Вопрос об отстранении прокурора от обязанностей будет решаться в ближайшее время.
Следствие организует и контролирует Департамент по расследованию оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры.
Факт задержания Р. Алюконене и обысков в Вильнюсской окружной прокуратуре ранее подтвердил BNS временный ее глава Анатолий Коржов.
Отдел Первичного уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры отвечает за расследование убийств и прочих тяжких преступлений.