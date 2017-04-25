Вильнюсский горсовет утвердил цену на отопление, установленную Государственной комиссией по контролю за ценами и энергетикой (ГККЦЭ).

Новая базовая цена на отопление составляет 4,63 цт/кВт, она будет действовать с 1 июня 2017 года. Цена установлена на год.

Эта цена на 0,35 цт/кВт выше, чем в марте 2017 г. при ЗАО Vilniaus energija.

Меньшая цена действовала, поскольку с 1 декабря 2016 г. по решению ГККЦЭ Vilniaus energija должна была применять компенсацию в размере 0,34 цт/кВт. Новая цена без компенсации на 0,01 цт/кВт (без НДС) выше той, которая действовала до сих пор.

За последние два года благодаря усилиям ГККЦЭ и мэрии цена на отопление была снижена на 36%. Снижение цены на отопление остается приоритетной целью мэрии мэрии и ее компании Vilniaus šilumos tinklai (VŠT).

Решение горсовета о базовой цене на отопление действует в течение года. Эта цена не применяется напрямую. Каждый год горсоветы утверждают конкретные составляющие цены, а компании пересчитывают цену ежемесячно в зависимости от цены на топливо.