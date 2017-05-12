Вильнюсский центр инновационной медицины подвергся хакерской атаке

Центр инновационной медицины пострадал от хакеров.

Это институт научных исследований, в котором проводятся научные исследования со стволовыми клетками. Как утверждают представители учреждения, с данными пациентов они не работают.

О хакерской атаке информировано Бюро криминальной полиции.

По данным источников, центр подвергся кибернетическому нападению - были зашифрованы данные об исследованиях, нарушен доступ к документам, находящимся на серверах.

За это мошенники потребовали выкуп в биткойнах - чуть более одного биткойна. Однако центр инновационной медицины не намерен им платить, так как у него есть копии всех необходимых данных.

Цена одного биткоина сейчас составляет чуть более 1660 евро и в последнее время растет.