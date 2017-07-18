Вильнюсская мэрия требует у латвийской компании привести в порядок дорожное покрытие

Вильнюсская мэрия требует, чтобы латвийская компания A.C.B., которая занята реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП), привела в порядок южную объездную дорогу, поврежденную техникой компании.

Директор Департамента городского транспорта Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа сказал BNS, что на участке в несколько километров от перекрестка Минского шоссе и ул. Лекальнё до самой кольцевой на проспекте Саванорю по вине транспорта компании появились островки свежего асфальта - мэрия требует убрать их до среды.

"Подрядчик, который занят реконструкцией ВПП в аэропорту уезжает с места работа с грязными колесами, т.е. на них остается эмульсия. Затем они едут, видно, по временному въезду на объект, асфальт прилипает к колесам, в результате первая полоса на ул. Жирню и Тукстантмячё вся покрыта кусками асфальта. Подрядчика обязали убрать этот асфальт до сегодняшнего утра, но у него не получилось", - сказал Паужа.

По его словам, дорожное покрытие в порядок еще не привели.

"Сейчас их обязали выполнить эту работу до завтрашнего утра. Мы можем требовать санкций, но пока это не обсуждали. Если наши просьбы будут игнорировать, будут санкции. Подрядчик понял свою вину, обязался привести улицу в порядок - мэрия работы останавливать не будет, несмотря на то, что может так поступить, если будут игнорировать ее требования", - пояснил Паужа.

По его словам, сначала асфальт пытались убрать при помощи лопат, если это не удастся сделать, компании придется выложить новый слой асфальта. Мэрия хочет, чтобы все работы были выполнены как можно скорее, поскольку после завершения реконструкции вытребовать компенсацию будет сложно.

ВПП в Вильнюсе реконструируют латвийская A.C.B. и каунасская компания Autokausta, стоимость работ 18,7 млн. евро.