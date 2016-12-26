Вильнюсская мэрия считает, что людям не хватает информации о закрытии горы Гедиминаса

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BNS
понедельник, 26 декабря 2016 г. 16:59
Представители Вильнюсской мэрии сказали, что не получают никакой информации о решении Минкульта и Литовского национального музея о закрытии горы Гедиминаса для посетителей, также замечает, что об этом плохо информированы читатели.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Говорят, что башня Гедиминаса - государственный символ. Но она в первую очередь - символ Вильнюса, поэтому удивляет, что в коммуникацию не включают ни мэра, ни его советников, ни команду туризма, работающих с туристами. Единственная информация, которую мы получаем - это информация на сайте Национального музея", - сказал BNS пресс-секретарь мэра Города Ремигиюса Шимашюса Александр Зубряков.

По его словам, информацию не получают и туристические организации, сами туристы, которых в праздники в городе немало.

"Откуда им узнать, как им объяснить, почему гора закрыта? Надо повесить объявления хотя бы на 4 языках, поскольку в Вильнюсе есть поляки, есть русские, сейчас Рождество (...). Нужно информировать туристов, которых бывает 1 млн. в год. Они не знают, что есть сайт Национального музея, где можно прочитать одно предложение, сообщающее о том, что гора закрыта, но было бы интересно знать, работает ли фуникулер, можно ли попасть на саму башню. Есть много вопросов, без ответа, мэра не информировали", - возмущался он.

Минкульт ситуацию не комментирует. Его представители сказали BNS, что министр Лиана Руоките-Йонссон о решении закрыть гору публично сообщили в пятницу. Гора закрыта до февраля.

BNS
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