Вильнюсская мэрия планирует поднять плату за детские сады

ru.DELFI.lt
вторник, 21 февраля 2017 г. 14:44
22 февраля Вильнюсский горсовет обсудит важное для родителей детсадовцев решение – планируют запретить разного рода дополнительные поборы в садах, изменив порядок начисления платы за детский сад в двух старших группах детсада.
Vaikų darželis
© Anglija.today

Мэрия намерена позаботится, чтобы денег хватило на все необходимые пособия и материалы для детей, чтобы у садов не было необходимости дополнительно собирать деньги у родителей.

Предлагают установить "абонентскую" плату в размере 0,86 евро в день (сейчас – 0,72 евро) для всех семей и 0,35 евро (сейчас 0,29 евро) для семей, получающих социальную помощь (питание для этих детей бесплатное), а мэрия в этом году значительно повысила финансирование государственных детских садов, которое улучшит окружение.

Если родители в результате будут платить на 6-14 центов больше, то мэрия выделит на 4,4 млн. евро, т.е. на 19,3%.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас обсудил грядущие перемены с представителями родителей.

Представитель "Национального собрания мам" Раса Жемайте сказала: "Мы рады тому, что впервые в истории мэрия, повышая плату для родителей, сама обещает выделить больше средств. Важная весть, что дано обещание применять жесткие меры в отношении тех учреждений, которые по-прежнему будут практиковать поборы".

Для того, чтобы все нужды детей были удовлетворены, мэрия в этом году выделит на каждого ребенка по 45 евро, это половина необходимой суммы.

За эти деньги детские сады покупают необходимые средства гигиены – мыло, туалетную бумагу.

Кроме того, в 127 детских садах обновят шестую часть комплектов постельного белья.

Если горсовет одобрит это решение, то оно вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

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Общество

Вильнюсская мэрия планирует поднять плату за детские сады

Vaikų darželis
22 февраля Вильнюсский горсовет обсудит важное для родителей детсадовцев решение – планируют запретить разного рода дополнительные поборы в садах, изменив порядок начисления платы за детский сад в двух старших группах детсада.

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