Вильнюсская мэрия будет менять поправки к выплате компенсации за детские сады

Вильнюсский горсовет пересмотрит принятые поправки к выплате компенсаций за частные детские сады. Планируется, что новый порядок вступит в силу с сентября 2017 года.

Такое решение мэрия приняла 3 января, после того как выслушали мнение представителей частных детских садов и учли законные ожидания родителей и то, что договоры с детскими садами были заключены на год.

Кроме того, членам горсовета предложили уточнить формулировку фактической посещаемости. Предлагают не платить компенсацию в размере 100 евро только в том случае, если ребенок не будет посещать детский сад целый календарный месяц без уважительной причины.

Если ребенок не будет посещать детский сад месяц или больше по болезни, компенсация будет выплачиваться. К примеру, если ребенок не будет ходить в детский сад с 16 января по 17 февраля, то компенсацию за оба месяца выплатят.

Больший контроль за посещаемостью вводят для того, чтобы избежать случаев непосещения детсада в течение 2-3 месяцев при выплате компенсации в 100 евро. Если ребенок не будет ходить в сад по болезни, то компенсацию будут платить.

В прошлом году в 115 частных детских садов ходили 5079 детей, мэрия выплатила компенсации на сумму 5 622,5 тыс. евро.

Окончательное решение по этому вопросу горсовет примет 11 января.