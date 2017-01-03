Вильнюсская мэрия будет менять поправки к выплате компенсации за детские сады

ELTA
вторник, 3 января 2017 г. 15:35
Вильнюсский горсовет пересмотрит принятые поправки к выплате компенсаций за частные детские сады. Планируется, что новый порядок вступит в силу с сентября 2017 года.
© Vida Press nuotr.

Такое решение мэрия приняла 3 января, после того как выслушали мнение представителей частных детских садов и учли законные ожидания родителей и то, что договоры с детскими садами были заключены на год.

Кроме того, членам горсовета предложили уточнить формулировку фактической посещаемости. Предлагают не платить компенсацию в размере 100 евро только в том случае, если ребенок не будет посещать детский сад целый календарный месяц без уважительной причины.

Если ребенок не будет посещать детский сад месяц или больше по болезни, компенсация будет выплачиваться. К примеру, если ребенок не будет ходить в детский сад с 16 января по 17 февраля, то компенсацию за оба месяца выплатят.

Больший контроль за посещаемостью вводят для того, чтобы избежать случаев непосещения детсада в течение 2-3 месяцев при выплате компенсации в 100 евро. Если ребенок не будет ходить в сад по болезни, то компенсацию будут платить.

В прошлом году в 115 частных детских садов ходили 5079 детей, мэрия выплатила компенсации на сумму 5 622,5 тыс. евро.

Окончательное решение по этому вопросу горсовет примет 11 января.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Малдейкене поделилась шокирующей информацией: я проделала эксперимент

Aušra Maldeikienė
В социальных сетях появилась якобы шокирующая таблица, в которой сравниваются цены на свежие огурцы и расходы на их продажу в Литве и Германии. Внимательные читатели заметили, что что-то тут не так и предложили альтернативные таблицы.

Глава ДГБ назвал дислокацию американских спецсил в Литве жестким ответом на российскую агрессию (17)

Darius Jauniškis
Дислокация американских спецсил в Литве - это жесткий ответ НАТО и других стран на российскую агрессию в регионе, сказал глава Департамент госбезопаности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Будут судить дедушку, привязывавшего детей, и их мать  детей бил поленом (2)

Будут судить дедушку, привязывавшего детей, и их мать
В Каунасский участковый суд передано уголовное дело, в рамках которого Йонаса М. и его невестку обвиняют в неподобающем обращении с детьми. В начале июля 2016 года соседи заметили привязанных к скамье детей и сообщили об этом в полицию.

Вильнюсская мэрия будет менять поправки к выплате компенсации за детские сады

Вильнюсская мэрия будет менять поправки к выплате компенсации за детские сады
Вильнюсский горсовет пересмотрит принятые поправки к выплате компенсаций за частные детские сады. Планируется, что новый порядок вступит в силу с сентября 2017 года.

Спасатели рекомендуют без надобности не выходить из дома (7)

Спасатели рекомендуют без надобности не выходить из дома
Метеорологи прогнозируют, что в ночь на среду в Литве сильно похолодает и усилится ветер. Пожарные-спасатели призывают жителей по мере возможности оставаться дома, не выходить на улицу.
Facebook друзья
Rambler's Top100