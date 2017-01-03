Вильнюсская мэрия будет менять поправки к выплате компенсации за детские сады

Такое решение мэрия приняла 3 января, после того как выслушали мнение представителей частных детских садов и учли законные ожидания родителей и то, что договоры с детскими садами были заключены на год.
Кроме того, членам горсовета предложили уточнить формулировку фактической посещаемости. Предлагают не платить компенсацию в размере 100 евро только в том случае, если ребенок не будет посещать детский сад целый календарный месяц без уважительной причины.
Если ребенок не будет посещать детский сад месяц или больше по болезни, компенсация будет выплачиваться. К примеру, если ребенок не будет ходить в детский сад с 16 января по 17 февраля, то компенсацию за оба месяца выплатят.
Больший контроль за посещаемостью вводят для того, чтобы избежать случаев непосещения детсада в течение 2-3 месяцев при выплате компенсации в 100 евро. Если ребенок не будет ходить в сад по болезни, то компенсацию будут платить.
В прошлом году в 115 частных детских садов ходили 5079 детей, мэрия выплатила компенсации на сумму 5 622,5 тыс. евро.
Окончательное решение по этому вопросу горсовет примет 11 января.