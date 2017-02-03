Вильнюсец зафиксировал, что подорожало больше всего

Вильнюсец Паулюс уже два года внимательно следит за своими расходами.

Пообедав в кафе, он не встает из-за стола, пока не вводит в специальную программу стоимость обеда с точностью до цента.

Несмотря на то, что по официальной статистике в последние несколько лет в стране не зафиксировали высокую инфляцию, мужчина констатировал – за это время его доходы практически не изменились, поэтому позволить он себе может меньше, чем прежде.

Житель Вильнюса стал следить за расходами примерно 7 лет назад. Сначала он подсчитывал расходы в Excel. Потом сделал перерыв на несколько лет, а два года назад возобновил подсчеты.

Сейчас Паулюс признает, что это вошло у него в привычку: получив счет, он сразу же вносит данные в специальную программу. Если не успевает сделать это сразу, то делает это вечером.

Он отметил, что больше всего средств "съедают" коммунальные услуги и аренда жилья.

"Но эти расходы не слишком меняются. Больше всего меняются цены на товары. Поскольку обедаешь в городе, то за последние два года сильно увеличились расходы на обеды", – сказал мужчина.

На обеды в кафе он старается тратить не больше 10% от общей суммы своих расходов. Из-за роста цен на обеды в кафе, он стал больше учитывать цены обедов и реже заглядывать в кафе в выходные.

"Я не слежу за тем, сколько трачу на продукты в магазинах. Там сэкономишь немного. Больше слежу за другими расходами - за ценами на обеды в кафе, автомобиль, досуг", – сказал собеседник.

По его словам, горючее для автомобиля ежемесячно обходится в примерно такую же сумму.

Он заметил, что за два года подорожали сигареты (мужчина курит).

Мужчина с супругой живет в съемной квартире. Он заметил, что, несмотря на то, что за последние два года у них не появились ни дети, но вторая машина, но семья может себе позволить все меньше.

"Особенно рост цен почувствовали в прошлом году", – сказал собеседник.

Одежду и обувь мужчина покупает редко и много денег на это не тратит.

Поскольку экономисты говорят, что в этом году цены по-прежнему будут расти, мужчина сказал, что можно будет экономить на жилье - снять более дешевую квартиру, на досуге, меньше средств откладывать, не жертвовать на благотворительность.