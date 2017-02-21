Вильнюсец сообщил о затоплении части Карвелишкского кладбища

Во вторник, 21 февраля, в редакцию портала DELFI читатель прислал фотографии затопленного Карвелишкского кладбища – часть надгробий буквально находится под водой. Представители кладбища сказали DELFI, что им об этой проблеме известно – это произошло из-за дождя и тающего снега.

Читатель DELFI сделал фотографии затопленного участка кладбища в 11.20 ч.

DELFI связался с представителем кладбища Дарюсом Якутонисом, который пояснил, что уровень воды поднялся из-за дождя и тающего снега.

По словам собеседника, для решения этой проблемы на кладбище были оборудованы колодцы, которые понижали уровень воды. Несмотря на то, что уровень воды после оборудования колодцев снизился, но проблему до конца они не решили.

С DELFI связались представители компании Grinda, которые рассказали, что работники компании оценят ситуацию на месте. их задача - локализовать аварию. Воду попытаются откачать, поскольку она не впитывается в промерзшую землю. По словам специалистов, работы могут занять несколько дней. После того как воду откачают, будут решать, как решать эту проблему в будущем.