Вильнюсец сообщил о нарушении, но пострадал сам: второй подобный случай

 (26)
ru.DELFI.lt
вторник, 21 февраля 2017 г. 15:30
DELFI уже писал о том, как вильнюсец сообщил Вильнюсской мэрии при помощи приложения Tvarkau Vilnių об оставленном в неположенном месте автомобиле, а его данные непонятным образом попали к нарушителю порядка. В редакцию портала обратился еще один вильнюсец, данные которого также были преданы огласке.
Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas
© DELFI montažas

"Хочу сообщить, что я столкнулся с такой же ситуацией. Я сообщил о нарушении при помощи приложения Tvarkau Vilnių, а через две недели получил электронное письмо от нарушителя", – сказал DELFI Ауримас.

Он прислал и доказывающие это фотографии - с информацией о нарушении и письмом нарушителя.

Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas
Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas
© DELFI montažas
Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas
Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas
© DELFI montažas
Статьи по теме:
Вильнюсeц сообщил о брошенном авто - его данные оказались у нарушителя  (28)

Представители Вильнюсской мэрии сказали DELFI, что свою позицию не меняют – заведующий отделом общественного порядка Анджей Диникис сказал, что тут нет вины специалистов мэрии.

Однако старший специалист Государственной службы по защите данных Раминта Синкявичюте-Шечкувене сказала DELFI, что несмотря на то, что до сих пор не поступало жалоб в связи с работой приложения Tvarkau Vilnių, с учетом сложившегося положения будут выяснять факт нарушения порядка использования персональных данных.

"Больше информации сможем представить после завершения расследования", – информировала Синкявичюте-Шечкувене.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас также считает, что надо менять регламент охраны данных свидетелей, чтобы защитить интересы людей и сохранить их желание быть настоящими гражданами.

Диникис уверяет, что данные людей, сообщивших о нарушениях при помощи приложения Tvarkau Vilnių, видит только человек, который выясняет обстоятельства происшествия и администратор приложения.

"Если человек сообщил о нарушении, а сотрудник, который видит его номер и другие данные, замечает, что нарушитель - его друг или знакомый, сам ему звонит и передает данные, то это недопустимо, такого быть не должно.

Однако согласно протоколу об административной ответственности нужны данные свидетеля - имя, фамилия, место жительства, номер телефона. Если нарушитель получает этот протокол со всеми данными, то это законно. В новом кодексе есть право на ознакомление с протоколом и материалами дела, не сказано, что данные свидетеля должны закрывать, протокол обезличить", – сказал министр.

Однако Мисюнас согласен с тем, что действующий регламент надо менять, нужно подумать о защите интересов свидетеля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Белорусские оппозиционеры в Вильнюсе: 15 марта придут десятки тысяч (16)

Protestai Baltarusijoje
Несанкционированные митинги, которые прошли в Минске и в других городах, против так называемого налога на тунеядство, дают новую возможность белорусской оппозиции действовать, говорит один из лидеров оппозиции Анатолий Лебедько.

Вильнюсец сообщил о затоплении части Карвелишкского кладбища (5)

Вильнюсец сообщил о затоплении части Карвелишкского кладбища
Во вторник, 21 февраля, в редакцию портала DELFI читатель прислал фотографии затопленного Карвелишкского кладбища – часть надгробий буквально находится под водой. Представители кладбища сказали DELFI, что им об этой проблеме известно – это произошло из-за дождя и тающего снега.

Вильнюсец сообщил о нарушении, но пострадал сам: второй подобный случай (26)

Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas
DELFI уже писал о том, как вильнюсец сообщил Вильнюсской мэрии при помощи приложения Tvarkau Vilnių об оставленном в неположенном месте автомобиле, а его данные непонятным образом попали к нарушителю порядка. В редакцию портала обратился еще один вильнюсец, данные которого также были преданы огласке.

Вильнюсская мэрия планирует поднять плату за детские сады (10)

Vaikų darželis
22 февраля Вильнюсский горсовет обсудит важное для родителей детсадовцев решение – планируют запретить разного рода дополнительные поборы в садах, изменив порядок начисления платы за детский сад в двух старших группах детсада.

Мэрии считают, сколько будет стоить круглосуточное дежурство социальных работников (7)

Мэрии считают, сколько будет стоить круглосуточное дежурство социальных работников
Отделы по защите прав детей при муниципалитетах по распоряжению Министерства социальной защиты и труда считают, сколько нужно принять новых работников, чтобы организовать круглосуточное дежурство специалистов, а также дежурства в выходные и праздничные дни, пишет Lietuvos žinios.
Facebook друзья
Rambler's Top100