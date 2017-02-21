Вильнюсец сообщил о нарушении, но пострадал сам: второй подобный случай

DELFI уже писал о том, как вильнюсец сообщил Вильнюсской мэрии при помощи приложения Tvarkau Vilnių об оставленном в неположенном месте автомобиле, а его данные непонятным образом попали к нарушителю порядка. В редакцию портала обратился еще один вильнюсец, данные которого также были преданы огласке.

"Хочу сообщить, что я столкнулся с такой же ситуацией. Я сообщил о нарушении при помощи приложения Tvarkau Vilnių, а через две недели получил электронное письмо от нарушителя", – сказал DELFI Ауримас.

Он прислал и доказывающие это фотографии - с информацией о нарушении и письмом нарушителя.

Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas DELFI montažas

Situacija, su kuria susidūrė vilnietis Aurimas DELFI montažas

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Представители Вильнюсской мэрии сказали DELFI, что свою позицию не меняют – заведующий отделом общественного порядка Анджей Диникис сказал, что тут нет вины специалистов мэрии.

Однако старший специалист Государственной службы по защите данных Раминта Синкявичюте-Шечкувене сказала DELFI, что несмотря на то, что до сих пор не поступало жалоб в связи с работой приложения Tvarkau Vilnių, с учетом сложившегося положения будут выяснять факт нарушения порядка использования персональных данных.

"Больше информации сможем представить после завершения расследования", – информировала Синкявичюте-Шечкувене.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас также считает, что надо менять регламент охраны данных свидетелей, чтобы защитить интересы людей и сохранить их желание быть настоящими гражданами.

Диникис уверяет, что данные людей, сообщивших о нарушениях при помощи приложения Tvarkau Vilnių, видит только человек, который выясняет обстоятельства происшествия и администратор приложения.

"Если человек сообщил о нарушении, а сотрудник, который видит его номер и другие данные, замечает, что нарушитель - его друг или знакомый, сам ему звонит и передает данные, то это недопустимо, такого быть не должно.

Однако согласно протоколу об административной ответственности нужны данные свидетеля - имя, фамилия, место жительства, номер телефона. Если нарушитель получает этот протокол со всеми данными, то это законно. В новом кодексе есть право на ознакомление с протоколом и материалами дела, не сказано, что данные свидетеля должны закрывать, протокол обезличить", – сказал министр.

Однако Мисюнас согласен с тем, что действующий регламент надо менять, нужно подумать о защите интересов свидетеля.