Вильнюсцы прощаются с кинотеатром "Летува"

Вильнюсцы 1 февраля прощаются с кинотеатром "Летува" (Lietuva), который простоял в центре города больше 50 лет. Его закрытие и планы в связи со сносом вызвали большой резонанс в среде любителей кино.

Среда - последний день, когда можно осмотреть кинотеатр изнутри. Напомним, что "Летува" закрыта с 2002 года.

Посетители могут участвовать в экскурсии, во время экскурсии можно будет увидеть творения художников созданные или адаптированные к внутреннему пространству кинотеатра.

"В первые недели февраля планируем огородить территорию, а затем начать снос. В феврале, а может в марте, здание будет снесено, а в конце марта планируем начать строительство", – сказала BNS директор Центра модернистского искусства Милда Иванаускене.

Вместо кинотеатра появится Центр модернистского искусства, который спроектировал известный американский архитектор Даниэль Либескинд. ЦМИ должен появиться до конца 2018 года.

В музее будет представлена коллекция литовского модернистского искусства, собранная Викторасом и Дангуоле Буткусами (произведения с 1960-ых до наших дней) - всего 4300 работ.

Иванаускайте сказала, что первая выставка в музее откроется в третьем квартале 2018 года.

Бывшие владельцы этого здания хотели развивать на этом месте коммерческое строительство, но этому воспротивились общественные деятели, остановившие проект путем протестов.