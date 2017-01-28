Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 16:11
На Каунасском автовокзале сегодня – большое оживление: город встречает сотни вильнюсцев, которые решили воспользоваться предложением и бесплатно посетить Каунас, пишет Kas vyksta Kaune.
© P. Grigaliūno nuotr. (Kas vyksta Kaune)

В середине недели каунасцы поздравили вильнюсцев с днем рождения и предложили бесплатно приехать в Каунас, организовав 15 бесплатных автобусов, кроме того, в Каунасе вильнюсцы могли бесплатно сходить на экскурсии, сходить в рестораны, кафе и клубы, где их ждали скидки.

Уже утром стало ясно, что автобусы не смогут взять всех желающих, поэтому выделили 5 дополнительных автобусов компании Kautrа.

На автобусе, который прибыл в Каунас в 11.50 вильнюсцы привезли Каунасу гостинцы – 694 коробки конфет.

Между тем сами вильнюсцы сказали порталу Kas vyksta Kaune, что не могли пропустить такую возможность. "Знаете, очень сложно собраться, но тут выпала такая возможность, мы не смогли пропустить", – сказал один из вильнюсцев. Он признал, что давно не бал в Каунасе, поэтому было любопытно взглянуть на изменившийся город. "Вот вы сообщаете, что город меняется, мы и приехали проверить как изменилась глубина ям на дорогах", – сказал он, шутя.

Все прибывшие вильнюсцы признали, что такая акция – доза хорошего настроения не только на неделю, но и на более длительный срок. "Очень приятно, просто супер! И встреча под музыку – нереально, самые лучшие эмоции", – радовалась Милда, которая учится в Вильнюсе. "Я надеюсь, что и мой город сделает что-то такое для Каунаса. И другие города ответят или сами организуют подобные акции", – выразила надежду девушка.

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что в субботу в 8:30 ч., уже раздали 350 бесплатных билетов в Каунас, а свободных мест на предложенные экскурсии не было в течение первых трех часов, поэтому организовали дополнительные экскурсии. На них также мгновенно записались желающие.

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