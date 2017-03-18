Вильнюсцы отметили день Святого Патрика

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 марта 2017 г. 19:43
В Вильнюсе в 6-й раз отметили день Святого Патрика. По традиции в этот день воды реки Вильняле окрасились в зеленый цвет.
Švento Patriko diena Vilniuje
© DELFI / Orestas Gurevičius

Праздник состоялся у Ужупского моста. В воды реки добавили специальную краску, которая не загрязняет окружающую среду и разлагается в воде в течение получаса. Интересно, что сама краска - не зеленая, а оранжевая, зеленый цвет получается в результате реакции с водами реки.

Зеленый цвет в день Св. Патрика - основной акцент праздника.

День святого Патрика был провозглашён христианским праздником в начале XVII века. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии. Его празднуют 17 марта.

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