Вильнюсцы отметили день Святого Патрика

В Вильнюсе в 6-й раз отметили день Святого Патрика. По традиции в этот день воды реки Вильняле окрасились в зеленый цвет.

Праздник состоялся у Ужупского моста. В воды реки добавили специальную краску, которая не загрязняет окружающую среду и разлагается в воде в течение получаса. Интересно, что сама краска - не зеленая, а оранжевая, зеленый цвет получается в результате реакции с водами реки.

Зеленый цвет в день Св. Патрика - основной акцент праздника.

День святого Патрика был провозглашён христианским праздником в начале XVII века. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии. Его празднуют 17 марта.