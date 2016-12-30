Вильнюсцы недовольны: остается ехать в Каунас

Немалая часть вильнюсцев и гостей столицы разочарованы тем, что в ближайшие выходные не смогут посетить рождественский городок в на Кафедральной площади. 30 декабря на площади останется только елка, домики, в которых работали торговцы, было решено убрать.

"В Вильнюсе Гринч неожиданно похитил Рождество. Примерно так я почувствовала себя, поняв, что Рождественский городок пропал еще до конца года, не будет и сказки 3D. Самое ужасное, что в этом году праздники и без того пролетели мгновенно. Я уже думала, что после всего этого марафона отдохну, обойду рождественский городок, выпью стакан горячего вина, посмотрю новую сказку. Но вот...", – возмущалась Юрга.

Организаторы информируют, что с 22 ч. 29 декабря до 14 ч. 31 декабря временно нельзя будет подойти к главной елке столицы, в это время демонтируют рождественский городок.

Напомним, что сказку 3D "Звездная карта Софии" можно было увидеть до 29 декабря.

"Многие друзья еще хотели пригласить знакомых из других городов в центр города и после нового года. Но Вильнюс решил, что хватит праздников – тут есть, я тут, моргнуть не успел - нету. Остается ехать в Каунас, где праздничный городок еще действует, или ждать следующего Рождества. Может следующее будет длиться, как и должно, до праздника Трех королей", – продолжила жительница столицы Юрга.

В других городах рождественские городки действуют дольше. В Каунасе такой городок будет работать до 6 января, в Клайпеде ярмарка – до 7 января.

На странице Вильнюсской мэрии в фейсбуке пользователи возмущаются тем, что рождественский городок убирают так рано.

"Может, и елку пора убрать, чтобы не сгорела? Как было бы здорово встретиться с друзьями 1 января выпить у елки горячего шоколада или вина. А тут...", – писала одна женщина.

"Может, можно продлить? Все же самая красивая елка, приедут люди посмотреть. Без деревеньки не так красиво", – предложил другой пользователь.

Некоторые такое решение назвали странным и просто глупым, а один сравнил с экологическим несчастьем, которое недавно имело место в Вильнюсе. "Хлоп таким решением, как помоями в Нерис", – писал он.

Между тем глава Kalėdos sostinėje Паулюс Юргутис уверяет, что организаторам никто не жаловался на ранее закрытие городка.

"Мы таких жалоб не слышали. Рождественский городок действовал месяц. Кроме того, каждый гор его убирают как только заканчивают показ рождественской сказки, примерно 28–29 декабря.

Такова традиция европейских городов – закрыть рождественский городок после Рождества или даже перед Рождеством. Например, в Скандинавских странах такой городок действует только до 22–23 декабря, в Польше и Германии - до 22–26 декабря", – сказал Юргутис.

По его словам, несмотря на то, что рождественского города больше нет, вильнюсцы и гости столицы могут любоваться елкой, а на освободившейся площади их приглашают встретить Новый год. "Около елки на Кафедральной площади можно гулять, необязательно, чтобы при этом действовал рождественский городок.

Второй момент – несколько лет назад пытались оставить его до 7 января, но такое решение себя не оправдало, поскольку после Рождества потоки людей и интерес начинают снижаться", – сказал он.