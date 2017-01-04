Вильнюсцы будут на 21,5% меньше платить за обработку мусора

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ru.DELFI.lt
среда, 4 января 2017 г. 16:44
Вильнюсская мэрия успешно завершила сложные и интенсивные переговоры с оператором фабрики механическо-биологического оборудования ЗАО Energesman о снижении расценок на обработку отходов на 21,5%.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

В конце прошлого года уполномоченный мэрией Центр утилизации отходов Вильнюсского округа подписал соглашение с оператором фабрики - до 2036 г.за каждую тонну отходов будут платить не 40,26 евро, как было подписано в соглашении от 2013 г, а 31,60 евро. Согласно подсчетам, жители Вильнюсского региона за 20 лет сэкономят больше 31 млн. евро.

Это второй выгодное для жителей соглашение мэрии с ЗАО Energesman: в апреле было подписано соглашение о том, что с мая плата за каждую тонну отходов составит 31,60 евро, но это соглашение действовало только до 31 мая 2017 года.

Если бы новое соглашение с ЗАО Energesman не было подписано, то каждая семья в среднем платила бы на 10 евро больше за утилизацию отходов.

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