Вильнюсцу, сообщившему мэрии о нарушении, позвонил сам нарушитель порядка

Житель столицы, который при помощи мобильного приложения Tvarkau Vilnių сообщил Вильнюсской мэрии об автомобиле, оставленном в неположенном месте, попал в неприятную ситуацию.

Спустя две недели ему позвонила женщина, нарушившая правила, обругала его и велела смотреть за собой.

"Почему мои личные данные были преданы огласке?", – не мог понять вильнюсец.

Представитель мэрии Анджей Диникис сказал DELFI, что ему об этой ситуации ничего не известно.

Он также заверил, что мэрия с третьими лицами, не участвующими в процессе расследования нарушения, информацией не делится, но высказал предположение, что данные мужчины были преданы огласке - а это нарушение действующего в Литве закона о защите персональных данных.

"Какая-то женщина у въезда на ул. Павильнёню оставила свой автомобиль. Когда точно это было сделано, не могу сказать, мы ждали несколько дней, но машину не убрали. Не было никакой записки, знака информирующего об аварийной ситуации, поэтому при помощи приложения Tvarkau Vilnių 24 января, в 8:07 ч. спустя несколько дней после появления машины я разместил жалобу",, – рассказал вильнюсец.

По его словам, к счастью, машину оставили не посреди улицы, проехать можно было, но рядом есть частные места парковки, ведется строительство, поэтому тягачам проехать было сложно. Кроме того, здесь разворачиваются машины, которые не туда заезжают, когда едут по объездной дороге из Каролинишкес.

"Всем людям этот автомобиль мешал и портил нервы", – указал мужчина.

Мужчина разместил фотографии и информацию о машине, получил сообщение, что все в порядке.

"Но однажды вечером на мой личный номер, которым я почти не пользуюсь, позвонила женщина. Ее номер был скрыт. Разговор был простой - она поздоровалась и обратилась ко мне по имени. Сначала я подумал, что из-за оставленной машины какие-то дополнительные данные нужны полиции или отделу общественного порядка. Однако, звонила владелица оставленной машины", – сказал мужчина.

Она стала апеллировать к его совести, как ему не стыдно жаловаться, какой он нехороший, как плохо поступил, заявила, что ему стоит за собой смотреть, а не за тем, кто и как машины паркует.

"Она мне не угрожала, но дипломатии не было, разговор был "на грани", – сказал мужчина.

Женщина ему сказала, что не смогла убрать машину из-за поломки, но, по словам мужчины, автомобиль отогнал некий мужчина, услуги эвакуатора не потребовались.

Мужчина был удивлен, как женщина получила его данные, ведь, к примеру, у него нет ее данных. Он предположил, что его данные ей могли дать полицейские, но представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что данные приложения получает не полиция, а отдел общественного порядка мэрии.

Savo Диникис DELFI сказал, что нарушитель, по закону, может ознакомиться с материалами дела, но третьим лицам информационные данные не предоставляются, их видит только человек, выславший сообщение, работник мэрии и администратор приложения.