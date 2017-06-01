Вильнюсцев приглашают стать гидами для гостей столицы

Желающим этим летом пережить в Вильнюсе приключения, узнать много нового и завязать контакты, предлагают стать волонтерами-гидами. Ими могут стать все желающие, которые любят гулять по Старому городу и любят Вильнюс. Вильнюсцев приглашают помочь туристам почувствовать себя в столице, как дома.

Вильнюсское туристическое и бизнес-агентство Go Vilnius собирает группу волонтеров, которые будут общаться с туристами, отвечать на их вопросы, помогать находить желаемые объекты, советовать, где можно провести досуг и прогуляться, пообедать. Дружелюбные волонтеры, владеющие иностранными языками, помогут создать Вильнюсу имидж открытого и доброжелательного города.

"Ежегодно в Вильнюс приезжают туристы со всего мира, а лето - самый популярный сезон. Мы хотим, чтобы у нас в городе туристы чувствовали себя уютно и хотели бы вернуться сюда. Поэтому роль дружелюбных волонтеров принесла бы немало пользы", - сказал глава Go Vilnius Дарюс Удрис.

Организаторы обратили внимание на то, что волонтеры могут выполнять эти функции вместе со своими питомцами, а это - эксклюзив. Вильнюсцы, которые выходят на прогулку со своими питомцами, параллельно могут помочь туристам. Собакам даже выдадут специальных значки.

Волонтерам также выдадут специальную стильную одежду, разработанную Симоной Найне - бренд Nunu.

"Эта программа – приятное летнее приключение. Волонтеры будут общаться с туристами из разных уголков мира, а параллельно сами смогут лучше узнать свой город, - сказала Найне. – Чтобы туристам было легче распознать волонтеров, я разработала специальные яркие жилетки".

Волонтеров обучат предоставлению информации, научат отвечать на вопросы. Желающие участвовать в проекте должны владеть английским. Плюс – владение еще хотя бы одним иностранным языком. Желающие могут регистрироваться по адресуhttp://www.vilnius-tourism.lt/page/myli-ir-pazisti-vilniu/. Волонтеры начнут работать с 15 июня.

Участники проекта смогут бесплатно участвовать в мероприятиях партнеров, в числе которых – Loftas, UNO park, Iliuzijų muziejus, Wrong room, Kartlandas, Skypark, Baltic Vikings и др.