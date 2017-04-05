Вильнюс тонет в пробках

После открытия вильнюсской окружной дороги появилась надежда, что в центральной части города уменьшатся пробки, однако с потеплением пробки не только не сократились, но и увеличились.

По данным Sviesoforai.lt, в среду после 17 час. пробки образовались на 17 столичных улицах, что значительно больше, чем обычно.

Традиционно в заторах тонули улицы Гележинио вилко и Укмергес, а также перекрестки улиц Озо, Калварию и Карейвю.

Местами пробки формировались на проспекте Лайсвес и на улице Нарбуто, а также на выезде из района Жверинас.

Некоторые улицы были заполнены автомобилями в Старом городе и Науяместисе.

Примечательно, что пробки сформировались несмотря на то, что серьезных ДТП в городе не было.