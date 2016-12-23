Вильнюс сковали праздничные заторыТрансляция

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ru.DELFI.lt
пятница, 23 декабря 2016 г. 15:55
23 декабря после обеда в Вильнюсе образовались огромные предпраздничные заторы.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Читатели DELFI сообщили, что центральная часть города парализована.

"Улицы Старого города скованы, проехать по ним невозможно. Вызвать такси также невозможно", – писала одна жительница города.

Читатель Кястутис пожаловался, что он звонил два раза, но вызвать такси не смог. "Компания мне два раза сообщила, что проехать через заторенные улицы невозможно, поэтому такси не приедет", – жаловался он.

Директор Susisiekimo paslaugоs Модеста Гусаровене сказала DELFI, что в 15 ч. заторы были на ул. Озо, Калварию, Карейвю.

"на Гележинё Вилко на мосту недавно произошло ДТП, поэтому образовался затор, машины не успели разъехаться. Однако последствия ДТП уже устранены", – сказал он.

Собеседница сообщила, что на заторы подействовала и авария на ул. Упес, где образовался карстовый провал.

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