Вильнюс, Рига и Таллин не попали в рейтинг лучших и худших для жизни городов

Города оценивались по ряду категорий, в том числе по уровню стабильности (уровень преступности, угроза террора, военных и гражданских конфликтов), здравоохранения, экологической обстановке, ситуации с образованием, культуры и развлечений, а также по инфраструктуре, пишет издание Telegraph со ссылкой на исследование.

Специалисты проанализировали условия жизни в 140 городах мира. Рига, Вильнюс, Таллин и Минск в список не попали. В топ-10 рейтинга оказались по три австралийских и канадских города.

Самым лучшим городом мира для проживания в 2017 году возглавил Мельбурн — 97,5 баллов. Австралийский город набрал наивысшее количество баллов (100) по таким параметрам, как здравоохранение, образование и инфраструктура. Мельбурн возглавил рейтинг седьмой год подряд, а с 2002 по 2010 годы лидировал канадский Ванкувер.

Второе место заняла столица Австрии Вена (97,4 баллов), третье — Ванкувер (97,3). Таким образом, по сравнению с 2016 годом тройка лидеров не изменилась.

Четвертое место — у канадского Торонто (97,2), пятое занял канадский Калгари и австралийская Аделаида (по 96,6). В десятку также попали австралийский Перт (95,9), новозеландский Окленд (95,7), финский Хельсинки (95,6) и немецкий Гамбург (95,0). Все города в первой десятке получили по 100 баллов за здравоохранение (кроме Окленда) и за образование (кроме Хельсинки и Гамбурга).

Самым некомфортным городом для проживания признан Дамаск. Столица Сирии набрала всего 30,2 баллов и заняла 140-е место. Второй с конца — Лагос (Нигерия), третий — Триполи (Ливия). На 131-м месте — Киев (47,8 баллов).

Что касается других городов, то Цюрих — 15-й, Амстердам — 18-й, Копенгаген и Берлин — 21-е, Мюнхен — 24-й, Осло — 25-й, Стокгольм — 26-й, Брюссель — 28-й, Барселона — 30-я, Париж — 32-й, Будапешт — 36-й, Рейкьявик — 37-й, Мадрид — 40-й, Дублин и Милан — 43-и, Рим — 50-й, Манчестер — 51-й, Лондон — 53-й, Прага — 59-я, Братислава — 63-я, Варшава — 65-я, Афины — 69-е, Санкт-Петербург — 76-й, Москва — 80-я, Бухарест — 83-й, София — 86-я, Белград — 96-й, Алматы — 99-й, Баку — 103-й, Стамбул — 114-й, Ташкент — 117-й.

За пять лет наиболее резкий рывок вверх совершили Тегеран (Иран) — 127-е место (+5%), Дубай (ОАЭ) — 74-е место (+4,6%), Абиджан (Кот-д’Ивуар) — 129-е место (+3,8%), Хараре (Зимбабве) — 133-е место (+3,2%) и Коломбо (Шри-Ланка) — 51-е место (+2,5%). Среди тех, кто наиболее сдал в рейтинге — Киев (-21,4%), Дамаск (-16,1%), Триполи (-6,2%), Детройт (57-е место, -5,7%) и Москва (-5,6%).