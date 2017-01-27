Вильнюс "растет": за год число жителей увеличилось на 7500 человек

В 2016 году место жительства в Вильнюсе декларировали 7503 жителя. Сейчас в столице более 620 000 жителей, сообщает мэрия.

"Я рад, что во всем регионе стран Балтии - Вильнюс является одним из самых быстро растущих городов. Растет не только центр, но и другие районы города – Вяркяй, Антакальнис, Лаздинай и Пилайте. Приятно, что больше жителей появляется и в удаленных от центра районах, эти люди делают город моложе и живее. Моя цель – чтобы все вильнюсцы жили в уютном, красивом и ухоженном месте", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Больше всего жителей прибавилось в Вяркяй. В этом районе в 2016 году место жительства декларировали 1655 жителей.

Другие быстро растущие районы – Новая Вильня, Пашилайчяй, Антакальнис. В каждом из них стало примерно на 1000 жителей больше.

Сейчас в Вильнюсе место жительства декларировал 574 221 житель, а в поликлиники города зарегистрировались 622 543 человека.

Значит, больше 48 000 жителей декларировали место жительства в других городах, несмотря на то, что фактически проживают в Вильнюсе.