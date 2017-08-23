Вильнюс - один из самых богатых городов Восточной Европы

Вильнюс попал в десятку самых богатых городов Центральной и Восточной Европы, и занимает в ТОП-10 8-е место. Об этом сообщили аналитики Euromonitor International, которые подсчитали, сколько в городе домашних хозяйств, годовые доходы которых составляют больше 150 000 долларов США в год (около 130 000 евро), пишет Verslo žinios.
Согласно подсчетам, в Вильнюсе таких домашних хозяйств 5400, в Риге (9 место) - 5200, в Таллине (17 место) - 3900. Самый богатый город - Прага (17 500), затем идет Варшава (15 300) и Будапешт (12700).
Каунас оказался на 24 месте списка (2000), Клайпеда на 34 (1200), Шяуляй - 56 (700), а Паневежис - 60 (600).