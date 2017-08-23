Согласно подсчетам, в Вильнюсе таких домашних хозяйств 5400, в Риге (9 место) - 5200, в Таллине (17 место) - 3900. Самый богатый город - Прага (17 500), затем идет Варшава (15 300) и Будапешт (12700).

Вильнюс попал в десятку самых богатых городов Центральной и Восточной Европы, и занимает в ТОП-10 8-е место. Об этом сообщили аналитики Euromonitor International, которые подсчитали, сколько в городе домашних хозяйств, годовые доходы которых составляют больше 150 000 долларов США в год (около 130 000 евро), пишет Verslo žinios.

На Литовской бирже труда фиксируют странные вещи На Литовской бирже труда происходят странные вещи. Это важное ведомство, которое должно заботиться о возвращении безработных на рынок труда, уже в течение некоторого времени демонстрирует внимание одной частной компании, предоставляющей услуги по обучению - клайпедских безработных за государственный счет обещают переквалифицировать в страховых агентов, поскольку эта профессия сейчас очень привлекательна.

Германия передала Литве копии Пакта Молотова-Риббентропа Германия передала Литве копии подписанного CCCР и нацистами в 1939 году пакта, поделившего Европу на сферы влияния, сообщило в среду Министерство иностранных дел Литвы (МИД).

Отмечается 30-летие митинга у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе Саюдис Литвы (общественно-политическая организация Литвы, возглавившая в 1988 - 1990 годах процесс выхода Литовской ССР из состава СССР - ред.) в среду устраивает мероприятие, приуроченное к 30-летию митинга у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе.

Вильнюс - один из самых богатых городов Восточной Европы Вильнюс попал в десятку самых богатых городов Центральной и Восточной Европы, и занимает в ТОП-10 8-е место. Об этом сообщили аналитики Euromonitor International, которые подсчитали, сколько в городе домашних хозяйств, годовые доходы которых составляют больше 150 000 долларов США в год (около 130 000 евро), пишет Verslo žinios.

Погода: лето сдается В ближайшие дни лето не приподнесет никаких сюрпризов: будет облачно, во многих районах пройдут дожди, однако не все так безнадежно: будет показываться солнце.

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