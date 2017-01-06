Вильнюс не последует примеру Риги: "снежных" билетов не будет

ru.DELFI.lt
пятница, 6 января 2017 г. 12:52
В Риге в связи с обильным снегопадом 3 -4 января автоводители могли бесплатно пользоваться общественным транспортом - там ввели так называемые "снежные" билеты. Однако Вильнюс зимой подобных акций не планирует.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Такую акцию Вильнюсский муниципалитет не планирует, поскольку подобное решение требует решения Горсовета", - отметила в интервью DELFI представитель отдела по связям с общественностью самоуправления Неринга Колкайте.

По ее словам, цель самоуправления состоит в том, чтобы способствовать использованию общественного транспорта жителями и гостями города путем повышения его качества.

"В 2017-2018 годах уже запланировано существенное обновление парка общественного транспорта в Вильнюсе. Мы планируем в этом году закупить около 150 новых автобусов. Кроме того, есть также планы модернизировать не только автобусный, но и троллейбусный парк. В течение следующих двух лет на средства из структурных фондов Европейского Союза будет приобретено около 35 новых троллейбусов. Обновление парка общественного транспорта позволит жителям и гостям города предоставлять быстрое и качественное обслуживание не только в морозы, но и в любой другой день", - отметила Н. Колкайте.

Тем временем, впервые так называемые "снежные" билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.

В Риге в снегопад для проезда в общественном транспорте автоводителям было необходимо иметь при себе техпаспорт. В микроавтобусах "снежные" билеты не действовали. Техпаспорт необходимо было предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки. Такую возможность мог использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь было не обязательно.

Напомним, что начиная с 2013 года, все жители Таллина, учащиеся и люди в возрасте 65 лет и старше (местом жительства которого является Эстонская Республика) могут пользоваться таллиннским общественным транспортом бесплатно.

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