Вильнюс на 8 месяцев останется без бассейна для массового спорта

Состоялась встреча представителей общины водных видов спорта и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, а также его заместителя Линаса Кведаравичюса. На встрече обсуждалась сложная ситуация с бассейнами в Вильнюсе - столица как минимум на 8 месяцев останется без бассейна пригодного для массового водного спорта.

Пловцы и представители других водных видов спорта оказались в незавидном положении – в июле 2017 года начнется снос Лаздинайского бассейна, на его месте должно начаться строительство многофункционального Лаздинайского оздоровительного центра, которое займет 1,5 года.

Между тем строительство 25-метрового бассейна в Фабийонишкес, который должен был открыться в прошлом году, еще не началось. Финансирование его строительства есть, а соглашение с подрядчиком будет подписано на следующей неделе. Планируют, что новое здание появится через 8 месяцев. По словам Кведаравичюса, его откроют 16 февраля 2018 года, а самое позднее 11 марта 2018 года.

Как мэр, так и вице-мэр заверили, что до 30 июня вильнюсским пловцам, которые сейчас занимаются в лаздинайском бассейне, найдут альтернативу, представят графики занятий.

Мэрия за свой счет обязуется финансировать дополнительные тренировки, как аренду бассейнов, так и перевозку спортсменов.

Мэр Шимашюс напомнил о печальной статистике - в Литве за год тонет столько детей, сколько учеников в одном школьном классе. Поэтому в Литве возможность посещать бассейн не должна быть роскошью, это должно стать необходимостью.

"Нам важно было узнать о датах начала и завершения строительства бассейнов, но беспокойство осталось. Нам известны истории других вильнюсских спортивных баз, поэтому в марте 2018 года - начале 2019 года в Вильнюсе должны появиться два бассейна, что настраивает на оптимистический лад. Но мы вздохнем с облегчением только тогда, когда обещания руководства города будут выполнены", – сказал президент федерации по плаванию Эмилис Вайткайтис.

Лаздинайский бассейн регулярно посещают 600 детей. Кроме того, там занимаются пятиборцы, ныряльщики, и т.д. Всего в месяц спортсмены посещают его 10 500-11 500 раз.

В рамках программы "Умею плавать" первые уроки плавания в Лаздинайском бассейне посещали 548 второклассников. Кроме того, в бассейн приходят 13 000-14 000 жителей. В день бассейн посещают 500 человек.

В Лаздинайском бассейне работают 30 тренеров.