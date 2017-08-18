Вильнюс и Каунас посетят знатоки истории общественного транспорта

Члены этого клуба, который был основан в 1956 году, интересуются историей общественного транспорта разных городов. Особенно их интересует электротранспорт - троллейбусы и трамваи.

Клуб объединяет не только немцев, но и любителей общественного транспорта из других стран, к примеру, из США или Франции. В ходе своего путешествия члены клуба посетят Литву, в также Латвию, Эстонию и Финляндию, где проедутся не только на троллейбусах, но и на трамваях и метро. Путешествие продлится 10 дней.

Miesto transporto fanai Rygoje © Organizatorių archyvas

"Они собрались посетить страны Балтии три года, еще почти год ушел на согласование всех деталей путешествия", - рассказал один из инициаторов этого проекта, директор туристического агентства Superkeliones.lt Удрюс Армалис.

По его словам, одна из самых сложных задач состояла в том, чтобы найти подходящие троллейбусы и согласовать детальный и интересный маршрут поездки.

"Члены любителей общественного движения прекрасно знают историю городского транспорта и путешествовать по Вильнюсу или Каунасу предпочитают лишь на исторических транспортных средствах, а в ходе поездки - фотографировать их в самых красивых местах города, так что согласовать все было нелегко. Но получилось!", - не скрывал радости У.Армалис.

Путешествие членов клуба по Вильнюсу начнется 20 августа в 9 часов утра, а по Каунасу - 21 августа в 10.30 часов.