Вильнюс готовит аргументы по продолжающемуся в Москве делу Антонова против Литвы

В среду по инициативе министерства юстиции правительство Литвы должно обсудить, какой позиции придерживаться в засматривающемся в России деле бывшего основного акционера обанкротившегося банка Snoras Владимира Антонова против Литвы.

Представители Литвы в Апелляционном суде РФ вновь обещают воспользоваться иммунитетом государства против российской юрисдикции, предоставляемым международным правом. Об этом говорится в зарегистрированном проекте протокола правительственного совещания.

Решением правительства литовские дипломаты должны вручить дипломатическую ноту России в связи с "судебными действиями, нарушающими иммунитет Литовской Республики, гарантируемый международным правом.

Представители министерства юстиции отказались комментировать BNS позицию Литвы по этому делу, пока она не будет утверждена на правительственном совещании.

Арбитражный суд Москвы в ноябре прошлого года прекратил инициированное А. Антоновым дело. Тогда Литва, основывающаяся на аргументе по поводу иммунитета от юрисдикции российских судов, просила прекратить дело или оставить иск без рассмотрения.

Бывший глава Snoras обжаловал это решение. По данным литовского Минюста, первое заседание Девятого Арбитражного Апелляционного суда РФ намечено на 13 апреля.

Ведомство подчеркивает, что суд предложил сторонам обменяться мотивированными отзывами. Однако оно акцентирует, что никакие процессуальные документы не были получены.

Бывший банкир требует от Литвы около 550 млн. евро компенсации за понесенный имущественный ущерб и вред, нанесенный его деловой репутации.

В позапрошлом году британские суды решили выдать Литве проживавших тогда в Лондоне В. Антонова и другого бывшего акционера Snoras Раймондаса Баранаускаса, однако они исчезли из Великобритании и сейчас скрываются в России.

Деятельность банка Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а дело о банкротстве банка возбуждено 7 декабря того же года.