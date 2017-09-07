«Красивая, компактная столица Литвы – одна из главных причин, обусловливающих развитие туризма в стране», - пишет обозреватель туризма Telegraph Хьюго Моррис. На него произвела прекрасное впечатление центральная часть города: «Вильнюс с его самым большим в Центральной и Западной Европе старым городом становится все более популярным благодаря теплому историческому ощущению, очаровательному архитектурному наследию и культуры кафе».
Также обозреватель советует туристам посетить уникальный район Ужупис, который знаменит и своей конституцией.
Издание подсчитало, что поездка в Вильнюс стоит 150,94 фунтов. Примерно половину этой суммы составляют расходы на проживание и ночлег.
На втором месте в списке самых дешевых городов Европы – Рига (цена поездки - 167,15 фунтов), на третьем – Варшава (169,95 фунтов). Следующие в списке города: Пафос (Кипр), Краков, Лиссабона, Будапешт, Афины, Москва, Прага, Лилль, Таллин, Страсбург, Дубровник, Берлин, Эдинбург, Ницца, Пальма, Мадрид, Вена.
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