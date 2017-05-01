Vilniaus vandenys обновляет договоры по предоставлению услуг, пишет lrt.lt.

По данным компании, срок оплаты счетов для жителей и бизнеса станет одинаковым, уравняют и пеню за неуплату.

Изменения коснутся 250 000 клиентов. Вместо 30 различных типов договоров Vilniaus vandenys останется один, унифицированный для всех.

По данным компании, условия для некоторых клиентов улучшатся. Если прежде бизнес должен был оплатить счета в течение 10 дней, то сейчас сможет делать это в течение 30 дней. Также вводят пеню одного размера.

Vilniaus vandenys уверяет, что клиенты особых перемен не почувствуют, услуги будут предоставлять в прежнем порядке. Представители компании утверждают, что новые соглашения придется подписать всем клиентам, с каждым клиентом свяжутся лично.

Vilniaus vandenys поставляет воду жителям столицы, Шальчининкай, Швенчениса и Вильнюсского района.