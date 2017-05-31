Виктор Воронцов: мне часто говорят, что здесь все разрушено, но это же неправда

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 12:18
Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют цикл программ "Нужные люди". Это представители разных профессий, национальностей, социальных групп, у них разные взгляды на жизнь, политические предпочтения и вкусы, но их объединяет одно — они нашли себя в Литве или успешно реализуют свои замыслы и в других странах.
Виктор Воронцов
© Asm. albumo nuotr.

Гость программы — предприниматель Виктор Воронцов. Больше 10 лет назад он приехал в Литву из России, занялся бизнесом, выучил литовский. "Я никогда в Литве не чувствовал себя иммигрантом. Мне Литва дала шанс начать жизнь второй раз, я им воспользовался и благодарен за это", - сейчас говорит Виктор.

Виктор Воронцов убежден, в Литве "происходят значительные перемены к лучшему".

"И они видимы, если сравнить ситуацию в 2004 с 2017 годом. Никто не может отрицать, что ситуация в экономике Литвы идет в лучшую сторону. Мне часто говорят: здесь все разрушено, где экономика, надо бежать из этой страны. Но это же неправда. Давайте посмотрим: кто делает мебель для Ikea? Литва", - говорил он.

"Мы — литовцы, латыши и эстонцы - экспортируем в Скандинавию высокие технологии в строительстве. Мы все показываем скандинавам, что мы можем работать лучше, мы работаем лучше и мы не дешевая сила", - полагает предприниматель.

Начало прямой видеотрансляция интервью из студии Rusradio.lt – в 12.20 на портале ru.DELFI.lt и на канале ru.DELFI.lt в Facebook. В тоже самое время "Нужные люди" выходят в прямой эфир Rusradio.lt.

Задавайте свои вопросы можно во время трансляции и эфира в комментариях, на канале Facebook, пишите и звоните в студию.

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