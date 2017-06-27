Цены на первые грибы бьют рекорды На рынках и у дорог появились первые грибы, цены которые удивляют покупателей: литр лисичек стоит 6-10 евро. И все же скупщики грибов пока сидят без дела.

ВИДЕOдискуссия: Висагинас. Есть такой город! Портал ru.DELFI.lt продолжил цикл дискуссий вне стен редакции. Съемочная группа DELFI отправилась в Висагинас, чтобы встретиться с жителями этого города и ответить во время открытой дискуссии на следующие вопросы: Висагинас - город Литвы и город в Литве? В чем его уникальность? Как его воспринимают другие жители Литвы? Какими висагинцы видят себя и свое будущее? Какие стереотипы мешают развитию города?

Жители Литвы променяли литовское взморье на европейские города Жители Литвы традиционно планируют летние отпуска. Но в этом году отдыхать намерено меньше литовцев, предпочтения туристов несколько меняются.

На границе с Беларусью обнаружены медвежьи следы Литовские пограничники в Швянчёнском районе на границе с Беларусью в третий раз за месяц обнаружили медвежьи следы.