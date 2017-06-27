ВИДЕOдискуссия: Висагинас. Есть такой город!

Портал ru.DELFI.lt продолжил цикл дискуссий вне стен редакции. Съемочная группа DELFI отправилась в Висагинас, чтобы встретиться с жителями этого города и ответить во время открытой дискуссии на следующие вопросы: Висагинас - город Литвы и город в Литве? В чем его уникальность? Как его воспринимают другие жители Литвы? Какими висагинцы видят себя и свое будущее? Какие стереотипы мешают развитию города?
Участники публичной видеодискуссии: вице-мэр Висагинаса Зинаида Тресницкая, председатель Комиссии по этике информирования общества и вице-председатель ассоциации журналистов Литвы Вайва Жукене, члены совета Висагинского самоуправления Евгений Шуклин и Игорь Давидюк. профессор кафедры русской филологии Вильнюсского университета, социолингвист Алла Лихачева.