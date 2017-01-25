ВИДЕО: что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?

 (82)
ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 10:11
В среду, в 12.15 в редакции DELFI состоялась дискуссия о медийных предпочтениях представителей двух крупнейших национальных общин Литвы и проблемах, которые в этой связи видят политики.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Участники трансляции: программный директор Rusradio.lt - Новое радио Эрнест Алесин, генеральный директор радиостанции и портала Znad Wilii Мирослав Юхневич и внештатный корреспондент Deutsche Welle и сотрудник ежедневника на польском языке в Литве Kurier Wileński Витольд Янчис.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Шяуляй из-за могил военных ВМВ застопорилась реконструкция площади (4)

Šiauliai
Снова застопорился технический проект реконструкции шяуляйской площади Возрождения. Нет проекта – не начнутся и работы, а сроки использования средств, выделенных Евросоюзом, очень жесткие, пишет Šiaulių naujienos.

В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов (8)

В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов
Литовский министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что видит основание для дискуссии по предложению решать проблему нехватки специалистов в регионах, обязав студентов отрабатывать за бесплатное обучение в назначенном месте.

Каунас поздравил Вильнюс с днем рождения: вильнюсцев ждут бесплатные билеты (7)

Kaunas sveikina Vilnių gimtadienio proga
25 января Каунас поздравил Вильнюс и всех вильнюсцев с 694-ым днем рождения города. По этому случаю, 28 января Каунас дарит вильнюсцам бесплатный проезд на автобусах по маршруту Вильнюс-Каунас, бесплатные экскурсии и скидки в лучших каунасских ресторанах, кафе и барах, сказано в пресс-релизе Каунасской мэрии.

"Литовская почта" реформирует свою сеть в сельской местности (2)

Литовская почта реформирует свою сеть в сельской местности
Государственная компания "Литовская почта" модернизирует поставки почтовых услуг в сельской местности страны. Все почтовые услуги в скором времени будут предоставлять на дому у жителей или в отделениях мобильной почты почтальонов будущего, которые будут заезжать даже в самые удаленные села.

В Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения здравоохранения и инвестиций ЕС (5)

В Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения здравоохранения и инвестиций ЕС
В четверг в Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения вопросов здравоохранения и инвестиций фондов Евросоюза.
Facebook друзья
Rambler's Top100