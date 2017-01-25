ВИДЕО: что читают, смотрят и слушают русские и поляки Литвы?

Участники трансляции: программный директор Rusradio.lt - Новое радио Эрнест Алесин, генеральный директор радиостанции и портала Znad Wilii Мирослав Юхневич и внештатный корреспондент Deutsche Welle и сотрудник ежедневника на польском языке в Литве Kurier Wileński Витольд Янчис.

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В Шяуляй из-за могил военных ВМВ застопорилась реконструкция площади Снова застопорился технический проект реконструкции шяуляйской площади Возрождения. Нет проекта – не начнутся и работы, а сроки использования средств, выделенных Евросоюзом, очень жесткие, пишет Šiaulių naujienos.

В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов Литовский министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что видит основание для дискуссии по предложению решать проблему нехватки специалистов в регионах, обязав студентов отрабатывать за бесплатное обучение в назначенном месте.

Каунас поздравил Вильнюс с днем рождения: вильнюсцев ждут бесплатные билеты 25 января Каунас поздравил Вильнюс и всех вильнюсцев с 694-ым днем рождения города. По этому случаю, 28 января Каунас дарит вильнюсцам бесплатный проезд на автобусах по маршруту Вильнюс-Каунас, бесплатные экскурсии и скидки в лучших каунасских ресторанах, кафе и барах, сказано в пресс-релизе Каунасской мэрии.

"Литовская почта" реформирует свою сеть в сельской местности Государственная компания "Литовская почта" модернизирует поставки почтовых услуг в сельской местности страны. Все почтовые услуги в скором времени будут предоставлять на дому у жителей или в отделениях мобильной почты почтальонов будущего, которые будут заезжать даже в самые удаленные села.