Вице-председатель Еврокомиссии: Литве нужно улучшать сбор налогов

"Большинство государств - членов ЕС достигли какого-то или ограниченного прогресса, а Литва выглядит довольно неплохо на фоне государств-членов ЕС", - заявил на международной конференции в Вильнюсе в пятницу В. Домбровскис, ответственный в ЕК за евро и социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые услуги и союз рынков капитала.

По словам В. Домбровскиса, неравенство доходов в Литве одно из самых больших в ЕС - и уменьшить его помогла бы более эффективная система налоговых льгот.

"Мы надеемся, что новое правительство примет во внимание наши рекомендации", - сказал В. Домбровскис. По его словам, новые рекомендации для Литвы ЕК обнародует в мае.

Он похвалил прогресс Литвы в проведении в жизнь прежних рекомендаций ЕС, сказав, что правительство снизило налоги для людей с небольшими доходами, достигнут прогресс во внедрении инноваций и повышении продуктивности, в улучшении навыков жителей страны. А. Домбровскис также похвалил попытку Литвы использовать альтернативные финансовые инструменты.