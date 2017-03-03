Вице-председатель Еврокомиссии: Литве нужно улучшать сбор налогов

 (10)
BNS
пятница, 3 марта 2017 г. 17:04
Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что в связи с предстоящим увеличением расходов государства Литве нужно отказаться от некоторых льгот налога на добавленную стоимость (НДС), улучшать сбор НДС и подоходного налога с населения. Вместе с тем он подчеркнул, что Литва достигла большого прогресса в проведении в жизнь прежних рекомендаций Евросоюза (ЕС).
Valdis Dombrovskis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Большинство государств - членов ЕС достигли какого-то или ограниченного прогресса, а Литва выглядит довольно неплохо на фоне государств-членов ЕС", - заявил на международной конференции в Вильнюсе в пятницу В. Домбровскис, ответственный в ЕК за евро и социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые услуги и союз рынков капитала.

По словам В. Домбровскиса, неравенство доходов в Литве одно из самых больших в ЕС - и уменьшить его помогла бы более эффективная система налоговых льгот.

"Мы надеемся, что новое правительство примет во внимание наши рекомендации", - сказал В. Домбровскис. По его словам, новые рекомендации для Литвы ЕК обнародует в мае.

Он похвалил прогресс Литвы в проведении в жизнь прежних рекомендаций ЕС, сказав, что правительство снизило налоги для людей с небольшими доходами, достигнут прогресс во внедрении инноваций и повышении продуктивности, в улучшении навыков жителей страны. А. Домбровскис также похвалил попытку Литвы использовать альтернативные финансовые инструменты.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения

Сантаришская клиника первой предоставляет услуги вспомогательного оплодотворения
Вильнюсская клиника Сантаришкес первой после вступления в силу нового закона начинает оказывать услуги по вспомогательному оплодотворению - больница на этой неделе получила дополнение к лицензии, которое позволяет предоставлять услуги вспомогательного оплодотворения и банка половых клеток.

Ряд муниципалитетов покупают соцжилье в разы дороже рыночной цены (2)

Ряд муниципалитетов покупают соцжилье в разы дороже рыночной цены
Госконтроль Литвы критикует осуществление управления и распределение социального жилья муниципалитетами.

Вице-председатель Еврокомиссии: Литве нужно улучшать сбор налогов (10)

Valdis Dombrovskis
Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что в связи с предстоящим увеличением расходов государства Литве нужно отказаться от некоторых льгот налога на добавленную стоимость (НДС), улучшать сбор НДС и подоходного налога с населения. Вместе с тем он подчеркнул, что Литва достигла большого прогресса в проведении в жизнь прежних рекомендаций Евросоюза (ЕС).

Во время ярмарки Казюказа – изменения в движении транспорта

Во время ярмарки Казюказа – изменения в движении транспорта
Вильнюсская мэрия напоминает, что 3–5 марта будет проходить ярмарка Казюкаса.

За покупками в Литву едут не рядовые белорусы (51)

За покупками в Литву едут не рядовые белорусы
Белорусы едут в литовские торговые центры за теми товарами, которых у них на родине нет или стоят они там намного дороже, а таможенникам показываю полуметровые чеки, пишет lrt.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100