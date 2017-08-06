Вице-министр: организаторы Granatos live возместят ущерб от пожара в Румшишкес

Организаторы прошедшего в выходные фестиваля Granatos live возместят убытки, возникшие из-за пожара, во время которого в воскресенье ночью сгорели два здания Музея народного быта в Румшишкес, если после расследования выяснится, что пожар возник из-за деятельности фестиваля, по вине организаторов или участников, сказал вице-министр культуры, который назвал ущерб огромным.

Реналдас Аугустинавичюс сказал BNS, что организаторы фестиваля заверили его, что страховой полис есть.

Вице-министр не высказался категорически о том, что в следующем году фестиваль не должен проходить в Румшишкес.

Директор предприятия Bravo events, организующего фестиваль, Вайдас Зданцявичюс заверил, что есть страховой полис. «Сумма страховки, если я не ошибаюсь, составляет 1,25 млн. евро», - сказал вице-министр.

BNS в воскресенье не удалось связаться с организаторами фестиваля.

«Мы ждем заключение расследования, хотя бы предварительное, тогда будем решать дальнейшие действия», - добавил вице-министр.

Заместитель директора музея Антанас Андрюлайтис сообщил BNS, что последняя оценка сгоревших зданий была проведена в октябре 2014 года, и по ценам того времени, ущерб от пожара может составлять почти 45 000 евро. Построенный в 1904-1910 году жилой дом был оценен почти в 42 000 евро (145 200 литов), а хозяйственная постройка - в 3 300 евро (11 500 литов).

Вице-министр назвал ущерб от пожара огромным.

Также он отметил, что после расследования выяснится, будет ли в следующем году фестиваль в Румшишкес.

«Мы будем решать вопрос, если организовать в следующем году в Румшишкес, то как можно дальше от самих экспонатов и музейных ценностей. Безопасность людей и зданий – на первом месте, и только потом – содержание фестиваля», - сказал он.

Аугустинавичюс отметил, что на фестивале были приняты все меры безопасности. «Как предприятие Bravo Events, так и музей предприняли все превентивные меры – у главной сцены дежурили пожарные, они молниеносно отреагировали на пожар. Вся беда в том, что эти деревянные здания легко возгораются, и даже несмотря на то, что рядом были пожарные, произошел пожар».

«И мы хотели бы выяснить, почему ценности в Румшишкес, которые сгорели, не были застрахованы», - сказал он.

По его мнению, музейные экспонаты в Румшишкес должны быть застрахованы государством, и на это необходимо выделить столько средств, сколько нужно.

В музее ночью полностью сгорели два здания. Пожар был потушен рано утром. Люди в пожаре не пострадали. В Румшишкес было направлено 9 пожарных автомобилей.