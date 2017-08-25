Ветслужба не нашла в Литве яиц с фипронилом

"В Литве проведена тщательная проверка мяса птицы и яиц. При проверках проб яиц и изделий из них, мяса птица и кондитерских изделий ни фипронила, ни следов других вредных веществ установлено не было", - говорится в пресс-релизе ветслужбы.
Как отмечает служба, специалисты проводили проверки почти две недели, были взяты пробы в торговых центрах, на предприятиях оптовой торговли и производственных предприятиях, в центрах упаковки яиц и других местах. Было отобрано 35 проб различной продукции, из которых около 50% - продукты производителей стран Евросоюза (ЕС) (Нидерландов, Польши, Латвии, Эстонии, Италии, Болгарии), кроме того, были отобраны пробы продукции, импортированной не из государств ЕС.
"Фипрониловый скандал" возник в Нидерландах, где 180 птицефермам, на которых содержатся куры-несушки, было запрещено поставлять продукцию на рынок, так как было установлено, что в части этих хозяйств незаконно применялись химические препараты. После начала скандала проверки охватили 17 стран ЕС (Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Великобританию, Ирландию и др.) и Гонконг.
Новейшие данные: рейтинг "крестьян" стабилизировался (3)
После того как прошла первая волна разочарования в...
В День геноцида евреев предлагают почтить их память в Науянеряй (15)
На территории Вильнюса, в деревне Науянеряй, есть место,...
Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)
В начале августа новые палангские пляжные туалеты...
Гражулис предлагает отметить день рождения Витаутаса Ландсбергиса (42)
Депутат от "Порядка и справедливости" Пятрас Гражулис...
TOP новостей
Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)
Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...
Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)
В начале августа новые палангские пляжные туалеты...
Что надо знать, чтобы перестать верить популистам (30)
Лето подходит к концу, приближается день, когда...
Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (112)
"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...
BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)
Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...