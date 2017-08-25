Ветслужба не нашла в Литве яиц с фипронилом

После того, как стало известно, что в Нидерландах куриные яйца содержали опасный пестицид фипронил, Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы не обнаружила в стране этот пестицид.
Kiaušiniai
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"В Литве проведена тщательная проверка мяса птицы и яиц. При проверках проб яиц и изделий из них, мяса птица и кондитерских изделий ни фипронила, ни следов других вредных веществ установлено не было", - говорится в пресс-релизе ветслужбы.

Как отмечает служба, специалисты проводили проверки почти две недели, были взяты пробы в торговых центрах, на предприятиях оптовой торговли и производственных предприятиях, в центрах упаковки яиц и других местах. Было отобрано 35 проб различной продукции, из которых около 50% - продукты производителей стран Евросоюза (ЕС) (Нидерландов, Польши, Латвии, Эстонии, Италии, Болгарии), кроме того, были отобраны пробы продукции, импортированной не из государств ЕС.

"Фипрониловый скандал" возник в Нидерландах, где 180 птицефермам, на которых содержатся куры-несушки, было запрещено поставлять продукцию на рынок, так как было установлено, что в части этих хозяйств незаконно применялись химические препараты. После начала скандала проверки охватили 17 стран ЕС (Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Великобританию, Ирландию и др.) и Гонконг.

BNS
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