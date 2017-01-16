Ветеринары из РФ, Беларуси и Казахстана дадут оценку литовским предприятиям по переработке рыбы

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВСЛ) надеется, что после проверки литовским компаниям будет разрешено возить рыбные продукты транзитом через Россию в Казахстан.

"В принципе инициаторами являемся мы - мы обратились в компетентное ведомство Казахстана с тем, чтобы бы проведена проверка литовских предприятий по переработке рыбы и был снят запрет на провоз рыбных продуктов через холодные склады. Поскольку они являются членами Евразийского экономического сообщества, к этому аудиту присоединятся российские и белорусские инспекторы", - сказала BNS представитель ГПВСЛ Юргита Савицкайте.

По ее словам, специалистов трех стран ждут в Литве 23-30 января.

"Мы надеемся, что будет благоприятное решение. Это связано только с Казахстаном, потому что в России все еще действует эмбарго на импорт продовольствия", - сказала Ю. Савицкайте.

"Россельхознадзор" в декабре 2015 года ввел запрет на ввоз рыбной продукции через Литву из третьих стран, если рыба была выгружена в Литве, а также с четырех литовских компаний - Viciunai ir partneriai, Plunges kooperatine prekyba, Norvelita, Baltijos delikatesai.

Такое же решение принял и Казахстан, поэтому рыбные продукты из Литвы в Казахстан сейчас не возят.