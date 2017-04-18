Весна в этом году удивляет: апрель будет ужасным, но тепла осталось ждать недолго

Несмотря на то, что в начале апреля было достаточно тепло, местами температура поднялась до 20 градусов, кажется на несколько недель весна снова уступит место зиме.

По данным представителя Литовской гидрометеорологической службы Донатаса Валюкаса, эта неделя апреля будет в два раза холоднее обычного.

Правда, собеседник утешил, сказав, что тепло вернется на второй неделе мая, да и лето в этом году должно быть теплым. Планируют, что июнь и июль будут теплее, чем обычно, в июле ожидается меньше осадков.

На вопрос, когда же придет настоящая весна, Валюкас сказал, что главное охарактеризовать, что мы считаем весной.

"Климатическая весна началась давно – в феврале-начале марта. Несмотря на то, что в течение нескольких дней была температура ниже нуля, мы долгое время радовались теплу. другая точка отсчета – среднесуточная температура превышает 5 градусов. Пока трудно сказать, произошло ли это, нужны подсчеты, но похоже, этот переход был. Начало апреля было очень теплым. Но настоящая весна, наверное, наступает, когда температура станет выше 10 градусов тепла. Обычно в Литве это бывает в начале мая", – сказал климатолог.

По его словам, последние два года в Литве были теплее обычного, поэтому, возможно, и изменилось наше отношение к весне. А в 2013 г., напомнил Валюкас, снег в апреле никого не удивлял.

"Нужно иметь в виду, что апрель - не теплый месяц. Он бывает очень разным – от -16,7 до 31 градуса, только мы от этого отвыкли. Отрицательная температура в апреле - не редкое явление. Рекорд 18 апреля – температура -9,3 градуса, сегодня ночью было -8", – сказал собеседник.

В первую неделю мая обычно фиксируют среднюю температуру 10,9 градусов, а этой весной прогнозируют немного ниже – 10,1. Теплее будет на второй неделе - вместо 11,9, обещают 12,2 градусов.

"Это данные Европейского центра. Американцы прогнозируют, что температура будет близка многолетней норме, а июнь, скорее всего, будет теплее обычного", – сказал Валюкас.

По словам собеседника, июнь в этом году будет на 1 градус теплее, значит средняя температура будет примерно 16,4 градусов.

"Лето должно начаться со второй половины июня. Как у нас бывает, жаркие дни могут быть в мае, июне, а похолодание наблюдается после Ивана Купалы", – сказал климатолог.

Если июнь бывает переменчивым, то июль должен отличаться меньшими осадками и более теплой погодой, сказал он.

"Август пока прогнозируют похожим на то, что был до сих пор", – сказал Валюкас.

По его словам, эти перемены показывают, что зимы в Литве становятся короче, а весна, лето и осень становятся продолжительнее. Это последствие глобального потепления.