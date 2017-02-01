Весна уже не за горами: прогнозируют, когда ожидается потепление

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ru.DELFI.lt
среда, 1 февраля 2017 г. 15:49
Дни становятся длиннее, поэтому мы чаще думаем о весне. Начало весны уже не за горами. DELFI интересовался, когда в этом году прогнозируют весеннюю погоду и какой вообще будет весна.
Pavasaris
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

Однако быстрого потепления еще придется подождать. Заведующий отделом климатологии Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что потеплеет только во второй половине марта, правда и в феврале будут теплые дни.

"В соответствии с многолетними нормами и статистикой февраль бывает таким же холодным, как и январь. Однако в последние годы в феврале было теплее обычного – примерно на 3 градуса. Такие прогнозы и на этот месяц, будет около 0. Последний холодный февраль был в 2012 году, когда среднемесячная температура была 8,9 градусов ниже нуля. Весна не начинается 1 марта, она начинается, когда температура становится выше нуля и постоянная температура из отрицательной становится положительной. В Литве это бывает в разное время. Если на взморье, скажем, в первую неделю марта бывает тепло, то в восточной и центральной части на тепло приходится рассчитывать не раньше второй половины марта", – сказал Валюкас.

Однако климатолог прогнозировал более теплое начало марта.

"В этом году, если февраль будет таким теплым, март прогнозируют на 0,5-1 градус теплее обычного. Средняя температура в марте составляет 0,4 градуса, в начале марта можно ждать ранней весны, когда пройдет переход от отрицательной температуры к положительной", – сказал климатолог.

Пока специалисты прогнозируют, что снег в феврале будет идти, но надолго он не задержится. В марте климатолог рекомендует носить с собой зонт: ожидается дождь или мокрый снег.

"Поскольку прогнозируют среднемесячную температуру, то в феврале будет и снег, и отрицательная температура. Может выпасть снег, затем растаять. Особенно долго снег будет держаться в лесах", – сказал Валюкас.

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