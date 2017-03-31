Вернувшийся в Литву профессор Мажилис ответил Бумблаускасу цитатой из Евангелия

Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис, который нашел в Берлине оригинал Акта о восстановлении независимости Литвы от 16 февраля 1918 года. вернулся в литву.

Он ответил известному историку Альфредасу Бумблаускасу, который критически оценил известие о найденном оригинале, цитатой из Священного Писания: "Там так сказано: "Фома, ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие". И еще: "и не будь неверующим, но верующим", – сказал с улыбкой Мажилис.

В аэропорт Мажилис прибыл с подготовленной речью. Он приветствовал собравшихся и попросил разделить беседу на две части: сначала немного помолчать, а потом долго радоваться.

Профессор также предложил подумать, скольких из 20 подписантов акта мы помним, каким был текст документа. У собравшихся он спрашивал, как они думают, обижаются ли подписанты, что о них мало кто помнит.

"Думаю, они были негордыми людьми, ни один из них не злится. И их дух, кажется реет здесь", – сказал Мажилис.

Он напомнил, что в акте есть слово Литва, но нет слова "свобода". "Но он сам о свободе", – заверил профессор.

На поиски акта профессор отправился на автобусе, а назад вернулся самолетом - билет ему купила правительственная канцелярия, узнав радостную весть о найденном акте.

31 марта его торжественно встретили в Вильнюсском аэропорту. Ученого планируют поздравить в Каунасе, на арене "Жальгирис" во время баскетбольного матча.

На вопрос, сколько его поисковые работы стоили семье, Мажилис признал, что он наверняка надоел своим близким постоянным зудением, но очень хотел доказать, что все делает правильно.

"Я написал жене и дочери: "Только что нашел акт". Дочь ответила: "А какой?" Я ей: "Все: литовский, немецкий и еще 11 декабря немецкий. Их столько и было", – рассказал профессор.

Мажилис благодарил всех работников посольства в Германии, и конкретно Андрюса.

"Я звоню Андрюсу и говорю: "Надо сообщить СМИ – я нашел оригинал Акта 16". Андрюс отвечает: "Ну, хоть фотографию покажи. Может, не он". Когда я его убедил, посольство оказало давление и документ принесли", – сказал профессор.

DELFI напоминает, что профессор Мажилис - политолог и химик - перед поездкой в Германию посетил не один литовский архив, он также работал в Литовском институте литературы и фольклора, где также предполагалось, мог быть спрятан оригинал акта.

Мажилис сказал, что он заметил, что в ходе поиска акта кое-что до сих пор не было сделано, он стал дискутировать с историками, музейными работниками, архивариусами и предложил им отправиться в Германию. Но вместо этого туда послали его.

"Я говорил, подождите, я - политолог, не историк, но мне сказали – разве 16 февраля - не политика?", – вспоминал он.

Историки считают, что этот документ, подписанный 20-ю подписантами, 99 лет назад немецким дипломатам мог передать подписант Юргис Шаулис. Предполагают, что 16 февраля 1918 года могли подписать несколько таких актов, но местонахождение других неизвестно.

"Я пришел в архив в среду утром, около 14 ч. нашел. Я начал с того периода, где была наибольшая вероятность найти, поскольку материалы были на микрофильмах – фотоснимки в виде негативов – искать было удобно", – apieрассказал профессор о памятном дне.

Сначала он увидел на черном фоне белые буквы, потом попросил показать оригинал. Работница показала. По мнению Мажилиса, документ, которому сто лет, сохранился в превосходном качестве.