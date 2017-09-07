Вернувшийся из эмиграции: здесь качество жизни лучше

27-летний Вильпишаускас уехал в Великобританию с родителями, когда ему было 15. Родители эмигрировали по экономическим причинам. Закончив школу, он поступил в музыкальную академию в Лондоне, изучал джазовый вокал.

«Моя жизнь всегда была связана с музыкой. Пришлось работать, сначала не по профессии, в баре официантом, а потом довольно рано начались и концерты, у меня был свой джазовый хор, группы, я выступал на довольно больших сценах», - рассказал мужчина.

По его словам, выбор уехать за границу был не его, а родителей, и у него постоянно была мысль о возвращении.

Позже он нашел друзей, и стало казаться, что жизнь сложилась. Но потом его невеста литовка уехала учиться в Испанию, а в его деятельности образовался штиль – стало меньше работы. «Я не находил себе места, и подумал, почему бы не попытаться в Литве. Все происходило очень естественно», - сказал он.

Перед возвращением юноша начал думать, чем займется в Литве, и получил работу в джазовой школе Артураса Новикаса. «Там я работаю до сих пор, кроме этого, есть еще разная деятельность», - сказал Вильпишаускас.

В Вильнюсе у него также есть свой хор SingPhonics, он играет в группе Cosmic Apple , руководит вокальным ансамблем коллектива народных песен и танцев Vingis.

Не планирует возвращаться

Он рассказал, что перед приездом думал не о том, как его примут, а о том, как ему самому удастся принять других, как он будет себя чувствовать в другой обстановке.

«Литва мне всегда очень нравилась. Я из Каунаса, в Вильнюсе раньше не жил, и у меня было чувство, что я приехал в совершенно новое место, только язык уже знаю», - сказал Мартинас.

Он сначала установил для себя испытательный срок – год, в течение которого должен был принять решение, остаться в Литве или вернуться обратно. Здесь он уже три года. «Все очень хорошо, и другого я не представляю. Очень здорово поехать в Лондон по делам, иногда с концертами, я очень скучаю по Лондону, чувствую себя там как дома, все улицы знакомы. Но вот пробыл там неделю, и понял, почему я оттуда уехал. Там слишком много всего. Я этот город не выбирал, просто привык там жить», - сказал он.

Конкуренции больше, чем возможностей

Мужчина сказал, что часто слышит аргументы, что там больше возможностей, но он считает, что люди часто не оценивают конкуренцию. «Осуществить свои мечты здесь легче, быстро образуется круг знакомств. Но когда я приехал сюда, понял, что хочу заниматься тем же, и пока мне это удается», - сказал Вильпишаускас.

Он не согласен, когда эмигранты ругают Литву, что здесь невозможно выжить. «Люди часто пытаются сравнивать только негативную сторону. Наверное, им надо как-то обосновать свой выбор, что в Лондоне можно заработать такую сумму денег, но никто не говорит, что в Лондоне в пять раз больше стоит аренда жилья. Для меня здесь качество жизни лучше. Я пытаюсь создавать эти возможности, и столько уже пробовал, что не знаю, в какой сфере мне дальше инвестировать себя», - сказал молодой человек.

Он не знает, можно ли как-нибудь мотивировать эмигрантов возвращаться в Литву. «Я хотел бы, чтобы люди видели, как хорошо жить в своей стране. С другой стороны, мне кажется, не так важно, где ты находишься, если к чему-то стремишься», - сказал Вильпишаускас.

Но ему не нравится, что уехавшие ругают Литву. «А что они сделали для того, чтобы в Литве было лучше? Мне кажется, что хорошие идеи или правильные, чистые принципы работы везде имеют ценность», - сказал он.