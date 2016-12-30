Верховный суд: Партию труда следовало судить Бывшие лидеры осуждены обоснованно

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BNS
пятница, 30 декабря 2016 г. 14:41
Партию труда (ПТ) следовало судить в уголовном деле о двойной бухгалтерии, однако ответственность к ней применить уже нельзя, потому что вышел срок давности, объявил в пятницу Верховный суд Литвы (ВСЛ).
Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gapšys, Viktoras Uspaskichas
© DELFI (V.Kopūsto nuotr.)

Он также заявил, что Виктор Успасских, Витаутас Гапшис и Марина Люткявичене обоснованно осуждены за обманное ведение бухгалтерского учета. Просьба прокурора квалифицировать их деятельность как мошенничество отклонена.

ВСЛ оставил в силе назначенный в феврале Апелляционным судом Литвы (АСЛ) создателю ПТ В. Успасских штраф в размере 6,8 тыс. евро, В. Гапшису - штраф в размере 3,6 тыс. евро, М. Люткявичене - штраф в размере 5,7 тыс. евро. В. Успасских и В. Гапшис штрафы уже заплатили, а М. Люткявичене суд разрешил выплатить штраф в течение двух лет.

Вердикт ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

ВСЛ подтвердил, что у ПТ были неучтенные доходы и расходы. Оглашая решения суда, судья Рима Ажублите сказала, что на неофициальные средства партии финансировались отделения партии, мероприятия.

Согласно данным дела, в течение 2004-2006 гг. в официальную бухгалтерскую отчетность Партии труда не включено 24 млн 297 тыс. 626,06 лита (7 млн 37 078,91 евро) дохода и 14 млн 727 тыс. 63,21 лита (4 млн 265 тыс. 252,32 евро) расходов, связанных с изменениями имущества, объемов и структуры обязательств.

BNS
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