Он также заявил, что Виктор Успасских, Витаутас Гапшис и Марина Люткявичене обоснованно осуждены за обманное ведение бухгалтерского учета. Просьба прокурора квалифицировать их деятельность как мошенничество отклонена.

ВСЛ оставил в силе назначенный в феврале Апелляционным судом Литвы (АСЛ) создателю ПТ В. Успасских штраф в размере 6,8 тыс. евро, В. Гапшису - штраф в размере 3,6 тыс. евро, М. Люткявичене - штраф в размере 5,7 тыс. евро. В. Успасских и В. Гапшис штрафы уже заплатили, а М. Люткявичене суд разрешил выплатить штраф в течение двух лет.

Вердикт ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

ВСЛ подтвердил, что у ПТ были неучтенные доходы и расходы. Оглашая решения суда, судья Рима Ажублите сказала, что на неофициальные средства партии финансировались отделения партии, мероприятия.

Согласно данным дела, в течение 2004-2006 гг. в официальную бухгалтерскую отчетность Партии труда не включено 24 млн 297 тыс. 626,06 лита (7 млн 37 078,91 евро) дохода и 14 млн 727 тыс. 63,21 лита (4 млн 265 тыс. 252,32 евро) расходов, связанных с изменениями имущества, объемов и структуры обязательств.