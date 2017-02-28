Верховный суд Литвы оставил в силе пожизненное заключение экс-омоновцу за убийство на КПП

Судьи ВСЛ подтвердили прежние решения судов о том, что убийство на КПП было организовано в рамках проведения советской политики по удерживанию Литвы в составе ССР. Объяснения К. Михайлова о том, что он не участвовал в убийствах, по мнению ВСЛ опровергают некоторые материалы дела.

Это постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Не возникает сомнений в том, на таможенный пост напали как на гражданский объект", - сказал судья Витаутас Масёкас.

Шестого июня прошлого года Апелляционный суд Литвы (АСЛ) оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения для К. Михайлова и переквалифицировал его действия в преступления против человечности. С просьбой переквалификации деяний выступила Генпрокуратура.

Гражданина Латвии К. Михайлова 28 ноября 2007 года задержала латвийская правоохрана на основании выданного Литвой европейского ордера на арест. Он содержался в Лукишкской тюрьме-СИЗО с января 2008 года. Впоследствии оказалось, что у подсудимого есть и российское гражданство.

Вильнюсский окружной суд своим приговором установил, что К. Михайлов, будучи милиционером Отряда милиции особого назначения (ОМОН) МВД СССР, действуя в составе организованной командиром отряда Чеславом Млынником преступной группировке, вместе с другими милиционерами - Андреем Лактионовым и Александром Рыжовым - преднамеренно убили во время несения службы сотрудников полиции и таможни Литовской Республики Антанаса Мустейкиса, Станисловаса Орлавичюса, Ричардаса Рабавичюса, Альгирдаса Казлаускаса, Юозаса Янониса, Миндаугаса Балавакаса и Альгимантаса Юозакаса, а также покушались на убийство Томаса Шярнаса.

В пользу Литовского государства с К. Михайлова присуждено взыскать 653 тыс. 850 евро для компенсации нанесенного ущерба.