Вдова президента Бразаускаса должна выселиться из Турнишкес

Апелляционная жалоба вдовы отклонена, сообщила BNS пресс-атташе суда Раймонда Ягминайте.

Участковый суд Вильнюса 13 мая полностью удовлетворил иск канцелярии президента.

Канцелярия президента в октябре прошлого года обратилась в суд по поводу выселения К.Бразаускене из государственной резиденции в Турнишкес. Такое решение было принято после того, как по истечении договора ссуды жилья К. Бразаускене не реагировала на просьбы съехать из принадлежащей государству резиденции.

Заключенный в 2010 году договор истек в октябре 2015 года. Канцелярия президента не планировала, что помещения будут переданы ей на более длительный срок, и эта позиция осталась неизменной. Резиденцию намечается использовать для государственных нужд.

В этой резиденции К. Бразаускене проживала с завершившим срок президентских полномочий А. Бразаускасом. После его смерти вдове правительственным постановлением было разрешено пользоваться жильем еще пять лет.