Валкаускас: люди эмигрируют по другим причинам

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 09:09
Настоятель прихода Св.Духа, который находится в Рукле, Арнольдас Валкаускас считает, что люди эмигрируют в первую очередь и-за душевных проблем. По его словам, неправда, что люди, зарабатывая больше, будут жить лучше, поскольку жадность людей ненасытима.
© DELFI / Kiril Čachovskij

– Что верующие должны сделать до Пасхи?

– Позаботиться о своей духовной жизни, исповедоваться. Это нужно было сделать раньше, сейчас у исповедален уже могут образоваться очереди. А так нужно в покое ждать, ожидание и настрой – это очень важно. Главный акцент – переживание возрождения...

– В отличие от Рождества, Пасха – время покоя?

– Да, есть и пост, и размышление. На Рождество мы сталкиваемся только с жизнью, а здесь - и с таинством смерти, последствием греха, с предательствами Иуды, Петра, со смертью. К возрождению мы идем непростым путем – это крестный путь через смерть, поэтому и призывают к особой тишине.

– Может, по причине эмиграции, может, из-за нехватки веры у людей церкви кажутся пустыми. Как Вы считаете?

– Это смотря где, в Вильнюсе не пустые, в других местах, да, пустоваты. Чем это обусловлено? Эмиграцией или сменой поколений? Есть определенное поколение, которое трагически утратило веру, поэтому я с надеждой обращаю свой взор на молодежь, которая должна найти новую, нетрадиционную, а рождающуюся из недр веру.

– Экономисты считают, что люди эмигрируют из-за небольших зарплат. Вы в первую очередь видите духовные причины?

– Конечно, есть экономические причины, но наряду с ними есть и духовные. Верующий человек видит мир иначе, он может получить удовлетворение, что-то создавать здесь, на месте. Легко винить экономическую ситуацию, но никто не хочет менять ситуацию, у нас практически нет общественных движений. Если сравнить с межвоенной сметоновской Литвой, в плане гражданской активности мы смотримся печально.

Человеку, который мыслит примитивно, все кажется просто – больше заработаю, буду жить счастливо. Но на самом деле это не так, поскольку человеческая жадность ненасытна. Я бы сказал, на первом месте духовные проблемы.

– Меняет ли приход нового папы отношение Церкви к грехам? Все писали о решении папы Франциска разрешить священникам отпускать грех аборта.

– Отношение к грехам не может измениться, оно остается прежним. Учение Церкви не меняется, только надо по-новому найти отношения с верой. Мир меняется, а человеческое сердце остается прежним.

Грех аборта в Литве все священники всегда могли отпустить, только нужно было обращаться к епископу. Сейчас папа уполномочил всех священников.

Всенощная в кафедральном соборе Вильнюса:

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