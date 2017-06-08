Валдас Адамкус перенес операцию

«Экс-президент был госпитализирован во вторник, он должен был пройти необходимое обследование. Операция проходила в тот же день и продолжалась до получаса. Когда работают профессионалы, все происходит без осложнений или каких-либо проблем. Заменен стимулятор, потому что ресурсы его батареи уже были практически исчерпаны. Президент чувствует себя хорошо, есть лишь небольшие ограничения. После операции осталась небольшая ранка в месте надреза», - сказала врач.

Операцию провел проф. А.Айдетис.

В.Адамкус был выписан из больницы вчера, в среду.

«Он вчера вернулся домой и чувствует себя хорошо», - заверил кардиолог.

Срок службы кардиостимулятора, зависящий от многих факторов, нередко достигает 5 лет.

В. Адамкусу - 90 лет.