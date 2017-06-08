Валдас Адамкус перенес операцию

ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 17:49
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус во вторник перенес плановую операцию. Ему заменили сердечный стимулятор. Это DELFI подтвердил кардиолог клиник Сантара, доктор наук и врач В.Адамкуса Аушра Марцийонене.
Valdas Adamkus
© DELFI / Andrius Ufartas

«Экс-президент был госпитализирован во вторник, он должен был пройти необходимое обследование. Операция проходила в тот же день и продолжалась до получаса. Когда работают профессионалы, все происходит без осложнений или каких-либо проблем. Заменен стимулятор, потому что ресурсы его батареи уже были практически исчерпаны. Президент чувствует себя хорошо, есть лишь небольшие ограничения. После операции осталась небольшая ранка в месте надреза», - сказала врач.

Операцию провел проф. А.Айдетис.

В.Адамкус был выписан из больницы вчера, в среду.

«Он вчера вернулся домой и чувствует себя хорошо», - заверил кардиолог.

Срок службы кардиостимулятора, зависящий от многих факторов, нередко достигает 5 лет.

В. Адамкусу - 90 лет.

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Общество

Валдас Адамкус перенес операцию

Valdas Adamkus
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус во вторник перенес плановую операцию. Ему заменили сердечный стимулятор. Это DELFI подтвердил кардиолог клиник Сантара, доктор наук и врач В.Адамкуса Аушра Марцийонене.

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