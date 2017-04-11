Вайтекунас: Россия с удовольствием спровоцировала бы военные конфликты

Пока третий Майдан Украине не грозит, считает дипломат Пятрас Вайтекунас, который работал послом в Украине, когда Россия оккупировала Крым, и в последнее время часто ездит в эту страну, пишет lrt.lt.

"Даже оппозиционные партии понимают, что это было бы выгодно только Кремлю. Поэтому стараются избегать дестабилизирующих действий", – сказал Вайтекунас.

Бывший глава МИД Литвы и посол в эксклюзивном интервью LRT.lt рассказал, как сейчас живут крымчане.

"В первую очередь я хотел бы обратить внимание на то, что в Крыму постоянно нарушают права человека. В числе тех, кто выступает против оккупации, есть пропавшие, погибшие и оказавшиеся в тюрьме", – сказал Вайтекунас.

– Доводилось слышать, что жители Крыма, у которых украинские документы, сталкиваются с проблемами.

– Это последствия оккупационной власти. Поэтому надо помочь жителям Крыма выжить.

– Как это можно сделать?

– Оказывая давление на Россию, ужесточая санкции. Могли бы предпринять действия и международные организации, с которыми Россию связывают двусторонние отношения.

– Как можно попасть в Крым – нужна российская виза? Могут ли ехать украинцы по своим документам?

– Украинцы через разделительную линию между Россией и Украиной могут попасть по своим документам. Иностранцы обязаны получить разрешение украинских властей. Нелегально в Крым можно попасть через российскую территорию на самолетах, поездах или автомобилях. Однако за нелегальные поездки украинцы наказывают, поскольку Украина не признает аннексию Крыма и хозяйничающих там представителей России. Ведь Крым входит в Украинскую Конституцию.

– Как люди живут в Крыму – лучше или хуже чем в Украине?

– После аннексии ситуация ухудшилась: уменьшилось число туристов, которые раньше приносили немалый доход, не хватает работы, пенсии и зарплаты выше, чем в Украине, но цены – тоже намного выше. Не хватает электроэнергии, со стороны Украины прекращены поставки воды.

– Много ли там сейчас российских военных?

– Конечно. Крым сейчас – одна из самых милитаризированных территорий в Европе.

– Есть ли вероятность того, что в Крыму начнутся военные беспорядки?

– Не думаю. Украинские власти прекрасно понимают, что ни в Крыму, ни на Донбассе военным способом проблему не решить, поскольку Россия в военном смысле сильнее.

Наверное, Россия с удовольствием спровоцировала бы военные конфликты, но Украина провокациям не поддается. Для решения конфликтов использует только дипломатические и юридические инструменты.

– Так сколько Украине еще придется так жить?

– Я думаю, до конца срока полномочий президента России Владимира Путина на какие-либо перемены не стоит рассчитывать.

– Но в России сейчас никто не сомневается, что Путина переизберут, и он будет у власти как минимум до 2023 года.

– Такой сценарий очень возможен, поэтому не стоит рассчитывать на какой-то прогресс в Крыму и на Донбассе.

– Так что делать? До 2023 г. – целая вечность.

– Нужно, чтобы Запад оказывал еще большее давление на Россию, заставил ее выполнять международные законы и соглашения.

– Как вам кажется, не являются ли санкции Запада и давление на Россию прямо пропорциональными активности ее военным действиям в Украине?

– Не только в Украине, но и в странах Балтии.

– Если смотреть со стороны Украины на Литву, наша страна в безопасности?

– Думаю, да. Но наша безопасность связана не с оружием, а с тем, что как мы сами понимаем нашу безопасность и нашей готовностью к самозащите. И насколько мы готовы не допустить самоуправства России в Литве. Несомненно Запад и ЕС понимают, что Россия может не ограничиться конфликтом в Украине, что и в будущем будет стараться расстроить единство НАТО и ЕС, пользуясь Литвой. Я бы такой сценарий не исключал.

– Как всем нам надо вести себя в подобном случае?

– Надеюсь, что не ответим провокациями на провокации, но если надо, будем стрелять из всех окон. Тогда агрессору, который нас захочет оккупировать будет больше вреда, чем пользы. Готовность людей к самозащите и обороне Родины, сопротивлению оккупации и агрессии - это самое главное. Я честно признаю – взял бы оружие и стрелял бы через окно в оккупантов.

– Иногда из Украины приходит информация о возможности третьего Майдана. Насколько это правда?

– Слава Богу, пока третий Майдан точно не грозит. Даже оппозиционные партии понимают, что это выгодно лишь Кремлю. Поэтому избегают дестабилизирующих действий.

– Как сами украинцы оценивают своего президента Петра Порошенко? Пользуется ли он авторитетом?

– Как всегда, мнения есть разные. Но стоит подчеркнуть, что он проводит реформы, Украина третий год сопротивляется российской инвазии. Это кое-что значит.