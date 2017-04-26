Вайшвилайте предлагется назначить послом Литвы при ЮНЕСКО

Историка искусства Ирену Вайшвилайте предлагается назначить послом Литвы при ЮНЕСКО.

В среду ее кандидатуру одобрило правительство.

Предлагается, чтобы она приступила к обязанностям с 30 июня.

Окончательное решение о ее назначении должна принять президент Литвы Даля Грибаускайте.

И. Вайшвилайте с 2012 года исполняет обязанности посла при Святом престоле. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала редактором радио Свободная Европа в Праге, редактором Радио Ватикана в Риме.

Бывший ранее послом Литвы при ЮНЕСКО Арунас Гелунас в прошлом году был избран в парламент страны, и с того времени у диппредставительства нет постоянного руководителя.