Вайшвилайте предлагется назначить послом Литвы при ЮНЕСКО

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 14:23
Историка искусства Ирену Вайшвилайте предлагается назначить послом Литвы при ЮНЕСКО.
UNESCO
© Organizatorių nuotr.

В среду ее кандидатуру одобрило правительство.

Предлагается, чтобы она приступила к обязанностям с 30 июня.

Окончательное решение о ее назначении должна принять президент Литвы Даля Грибаускайте.

И. Вайшвилайте с 2012 года исполняет обязанности посла при Святом престоле. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала редактором радио Свободная Европа в Праге, редактором Радио Ватикана в Риме.

Бывший ранее послом Литвы при ЮНЕСКО Арунас Гелунас в прошлом году был избран в парламент страны, и с того времени у диппредставительства нет постоянного руководителя.

BNS
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