Вайсбродас назначен исполнительным директором Еврейской общины Литвы

"В ЛЛС я буду до четвертого сентября. Четвертого сентября я приступлю у работе в ЕОЛ", - сказал он BNS, отвечая на вопрос, как будет совмещать нынешнюю и новую должности.
Р. Вайсбродас работал советником президента Дали Грибаускайте по внешней политике, в Европарламенте работал советником по внешней политике руководителя фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Ферхостадта.
"Я сын еврея и литовки, который вырос в двуязычной среде, где мало говорили о еврейской культуре, обычаях или религии. Для меня это непознанная, необретенная часть идентичности", - написал Р. Вайсбродас в мотивационном письме ЕОЛ.
Раньше исполнительным директором ЕОЛ был Симонас Гурявичюс, который в мае был избран председателем Вильнюсской еврейской общины. С. Гурявичюс добивается признания незаконными состоявшихся в том же месяце выборов председателя ЕОЛ, на которых Фаина Куклянски была переизбрана на второй срок четырехгодичный срок полномочий.
Ф. Куклянски, в свою очередь, протестует против избрания С. Гурявичюса представителем вильнюсских евреев.
Согласно данным переписи населения 2011 года, в Литве проживает около 3 тыс. евреев.