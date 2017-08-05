Вайсбродас назначен исполнительным директором Еврейской общины Литвы

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BNS
суббота, 5 августа 2017 г. 12:07
Исполнительным директором Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) назначен Реналдас Вайсбродас, занимающий сейчас должность ответственного секретаря Литовского либерального движения (ЛЛД).
Renaldas Vaisbrodas
© DELFI / Valdas Kopūstas

"В ЛЛС я буду до четвертого сентября. Четвертого сентября я приступлю у работе в ЕОЛ", - сказал он BNS, отвечая на вопрос, как будет совмещать нынешнюю и новую должности.

Р. Вайсбродас работал советником президента Дали Грибаускайте по внешней политике, в Европарламенте работал советником по внешней политике руководителя фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Ферхостадта.

"Я сын еврея и литовки, который вырос в двуязычной среде, где мало говорили о еврейской культуре, обычаях или религии. Для меня это непознанная, необретенная часть идентичности", - написал Р. Вайсбродас в мотивационном письме ЕОЛ.

Раньше исполнительным директором ЕОЛ был Симонас Гурявичюс, который в мае был избран председателем Вильнюсской еврейской общины. С. Гурявичюс добивается признания незаконными состоявшихся в том же месяце выборов председателя ЕОЛ, на которых Фаина Куклянски была переизбрана на второй срок четырехгодичный срок полномочий.

Ф. Куклянски, в свою очередь, протестует против избрания С. Гурявичюса представителем вильнюсских евреев.

Согласно данным переписи населения 2011 года, в Литве проживает около 3 тыс. евреев.

BNS
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