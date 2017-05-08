Вайгаускас: в Литве сократились попытки подкупа избирателей

В связи с состоявшимися выборами мэров в Шякяйском и Йонавском районах и выборах члена Сейма в Аникшяйско-Панявежком округе было начато одно досудебное расследование возможного подкупа избирателей, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что результаты выборов из-за этого инцидента не должны измениться, заявил председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Зенонас Вайгаускас.

З. Вайгаускас также отметил, что последние выборы показали, что подкуп избирателей сократился: "Полиция, как всегда, приложила усилия для того, чтобы не было никаких случаев подкупа, и, действительно, с удовлетворением отмечаю, что эта работа не прошла даром, это негативное явление в Литве сократилось", - резюмировал глава ГИК.

Глава Департамента полиции Вайдас Гиршвилдас, участвовавший в пресс-конференции сказал, что начато одно досудебное расследование, связанное с выборами.

В ходе состоявшегося в минувшее воскресенье в результате состоявшегося второго тура мэром Шакяйкого района был избран консерватор Эдгарас Пилипайтис, мэром Йонавского района - социал-демократ Эугениюс Сабутис, а в Аникшчяйско-Панявежском округе мандат члена Сейма завоевал Антанас Баура. ГИК планирует утвердить результаты выборов в среду.