В Зоологическом музее появился новый экспонат

Каунасский зоологический музей им. Тадаса Иванаускаса может порадоваться уникальным экспонатом – чучелом лосихи необычного окраса. Такой окрас - следствие низкого содержание меланина, сказано в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды Литвы.

Это животное в лесу Игналинского района убил охотник Витаутас Вилчинскас в 1994 году. По словам главы музея Рамунаса Григониса, шкура лосихи хранилась в музее 20 лет. Специалисты сомневались в том, что их нее можно сделать чучело-экспонат. Однако с этой задачей успешно справился один из самых известных таксидермистов Литвы Кястутис Бибартас.

В коллекции музея есть ряд чучел животных необычной окраски – двух косуль, лани, двух кротов, кряквы, галки и домового воробья.