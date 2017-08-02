В жару пассажиров общественного транспорта в Вильнюсе ждет сюрприз

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ru.DELFI.lt
среда, 2 августа 2017 г. 14:25
В Вильнюсе установилась жаркая погода, а пассажиры вильнюсского общественного транспорта могут порадоваться – контролеры раздают людям питьевую воду.
© S. Žiūros nuotr.

С 1 августа на остановках Жалясис тилтас, Еуропос айкште и др. вильнюсцам раздают воду. Акция будет проходить на тех остановках, где фиксируют самый большой поток пассажиров. Всего планируют раздать около 6000 бутылок с водой, воду будут раздавать, пока не прекратится жара.

"Знойных дней у нас бывает немного, Поэтому мы хотим, чтобы вильнюсцы не испытывали никаких неудобств – в общественном транспорте им должно быть прохладно и удобно. Кроме того, приятно видеть лица людей, которые видят улыбающихся контролеров, которые не наказывают, а оказывают помощь", – сказал член вильнюсского горсовета Винцас Юргутис.

Места раздачи воды постоянно будут менять. Запасы воды будут и в микроавтобусах, на которых ездят контролеры – водой будут угощать и безбилетных пассажиров. Надеются, что это побудит их в следующий раз ехать в общественном транспорте с билетом.

"Не всегда кондиционеры в общественном транспорте Neмогут на сто процентов обеспечить свежий и прохладный микроклимат. Открытые окна, открывающиеся двери – все это снижает результат действия системы. Если вы чувствуете, что в автобусе или троллейбусе действует кондиционер - не открывайте окна – благодаря этому в салоне будет прохладнее и поездка - приятнее", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Вайдотас Мешкаускас.

Этой осенью в Вильнюсе появится новый участник на рынке общественного транспорта, который будет работать на почти 100 новых автобусах. Парк обновит и нынешний перевозчик ЗАО Vilniaus viešasis transportas – надеются, что в следующем году вильнюсцы смогут пользоваться услугами еще 150 nновых автобусов. В ближайшие два года на деньги ЕС планируют приобрести около 40 новых троллейбусов.

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